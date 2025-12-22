房貸排撥改善！新青安11月受理3947件、5個月新高

根據財政部統計，11月新青安受理件數3947件，為近5個月新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，11月新青安受理及撥貸件數均回升，受理件數3947件、為近5個月新高，受理金額318.33億元、為4個月新高；撥貸件數4097件、金額331.23億元，均為4個月新高。行庫主管表示，金管會宣布9月起新青安不受銀行法第72-2條不動產放款比率限制，紓解銀行房貸排撥情況。

根據統計，11月新青安受理戶數3947戶、月增4.2%；受理金額318.33億元、月增6.3%；撥貸戶數4097戶、月增19.1%，撥貸金額331.23億元、月增21.9%，主因銀行房貸排撥情況明顯改善。八大公股銀行中，與10月相較，除台灣銀行、土地銀行及第一銀行外，其餘行庫受理戶數均月增。

財政部指出，11月新青安貸款以台銀受理889戶最多、土銀741戶次之，合作金庫銀行666戶排名第3，兆豐銀行429戶排名第4，其餘行庫受理戶數都不到400戶。至於撥貸方面，前3名依序為台銀撥貸1081戶、土銀1070戶、合庫銀572戶。

新青安貸款將於明年7月底屆期，外界關注新青安續辦情形。財政部表示，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等均須通盤研議，目前正整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。

