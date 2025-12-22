台灣人挺日吃爆這海鮮 前11月掃貨27億超狂

總統賴清德用行動力挺日本水產品，台灣前11月進口日本帆立貝金額達8677萬美元。（翻取自賴清德X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗11月7日在國會「台灣有事」答詢，引發日中關係惡化，北京呼籲公民勿赴日旅遊，11月19日更突然禁止水產進口等經濟霸凌措施。總統賴清德隔天（11/20）午間隨即貼出午餐照，有壽司、味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝（又稱海扇貝）。台灣人跟進展現挺日決心，吃爆日本帆立貝。農業部最新統計顯示，今年前11月台灣從日本進口的帆立貝達8677.2萬美元（約台幣27.3億），占總進口額比重近8成。若以北京禁日水產當月（11月），帆立貝進口額約1520萬美元（約台幣4.79億）。

中國禁日水產後，台灣、美國等民主友盟以行動力挺日本水產，總統賴清德11月20日立刻透過社群平台FB、IG、Threads、X發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，力挺日本優質水產品，其中，X平台特別以日文發文，駐日代表處X帳號轉發。大批日本網友瘋狂轉發，並湧入留言區感謝台灣近日來對日本產品的大力支持，狂刷「台日友好」，日本各大主流媒體也爭相以「台灣總統」為題報導此事。

此外，衛福部食藥署11月21日也公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。

台灣挺日水產從數據就可看出，根據農業部最新統計，今年前11月台灣從日本進口的帆立貝金額達8677.2萬美元，占總進口額比重達79.6%，進口量為2855公噸；如果以北京禁日水產當月（11月）觀察，台灣從日本進口的帆立貝金額約1520萬美元，單月進口量490公噸。

總統賴清德今接見日本自民黨代理幹事長萩生田光一眾議員乙行，感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持。（圖由總統府提供）

台日在外交經貿持續升溫，總統賴清德今（12/22）接見日本自民黨代理幹事長萩生田光一眾議員乙行，感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，期盼台日在各領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德表示，台日一定要珍惜這難得的情誼，攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰，所有民主國家團結合作，「才能不被各個擊破」，也才能捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮，再次感謝萩生田眾議員及各位好朋友長期支持台海和平穩定，促進台日友好關係。

萩生田光一也表示，今年11月台灣解除對日本食品所採取的管制措施，回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要向促成此事的相關人士表達敬意與謝意，期盼台灣民眾未來有更多機會品嘗日本美味的食品。

萩生田光一說，根據日本交流協會公布「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果顯示，台灣人民最喜愛的國家是日本，相對應的問卷調查也顯示，近8成日本人民對台灣感到親近，並強調目前台日關係被認為是史上最佳，期盼能持續深化。

