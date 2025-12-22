日系名品《 1500日圓》保暖內衣 獲評「暖和到不想脫下」、「史上最佳」

Workman的「Shin-hot Innerwear超暖長袖圓領衫」是冬季的可靠之選，不僅因為其厚實保暖的面料，更因為它具有吸濕、發熱等功能。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日系知名品牌服飾Workman推出的一款1500日圓「保暖內衣，超熱長袖圓領衫」獲買佳評價「太暖和了，我都不想脫下」、「史上最佳！我從未如此驚艷」。

日本消費媒體報導，Workman的「Shin-hot Innerwear超暖長袖圓領衫」是冬季的可靠之選，不僅因為其厚實保暖的面料，更因為它具有吸濕、發熱等功能，觸感溫暖舒適。此外，它還具有彈性，能夠輕微拉伸以貼合身形，非常吸睛。評論中有人說：「太暖和了，我都不想脫下來。」

Workman一個最初以工裝專賣店起家的日本品牌，如今已發展成為一個提供高性能服裝的綜合性品牌，產品涵蓋戶外活動、運動以及日常穿著等多種場合。

品牌以實用性、親民的價格和簡約精緻的設計著稱，同時也提供各種時尚單品。憑藉卓越的功能性和性價比，Workman已成為深受各年齡層男女消費者喜愛的品牌。

Workman推出的「保暖內衣，超熱長袖圓領衫以「無懼嚴冬」為主題。其厚實的布料帶來溫暖舒適的觸感，同時具備吸濕排汗和發熱功能，能夠吸收汗水和其他濕氣並產生熱量。

此外，它還具有抗菌除臭功能，可有效減少異味和靜電。絲綢混紡面料觸感柔軟，彈性十足，穿著舒適貼身。這款內衣是應對季節更換時溫度變化以及調節室內外溫度的理想選擇。有灰色、深棕色和黑色可選。

