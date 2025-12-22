聯邦銀「偶數日」回來了！賴點卡50萬舊戶明年起「這樣刷」回饋最高7％

賴點卡綁定LINE Pay支付，115年提供指定通路加碼優惠。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕搶當115年的｢無腦刷」神卡，聯邦銀行今（22）日發布115年度「聯邦賴點卡」全新優惠，過去頗受持卡人好評、108年退場的聯邦銀「偶數日」重出江湖。聯邦賴點卡目前50萬持卡人，自115年起，只要使用LINE Pay綁定賴點卡消費，可獲得2%回饋，搭配「偶數日」至指定民生消費通路，再加碼5%最高回饋達7%；若是聯邦銀行新戶，再加碼4%回饋，回饋率最高達11%。

聯邦銀行指出，聯邦賴點卡108年上市以來，提供穩定的高回饋吸引一批死忠支持者。新的一年，聯邦銀行鎖定國人最高頻率使用的LINE Pay升級支付優惠，除了國內消費可獲1%回饋無上限，綁定LINE Pay支付再加碼1%。

另外，於每月「偶數日」以LINE Pay至麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、屈臣氏、寶雅、星巴克、路易莎、50嵐、IKEA、迪卡儂、摩曼頓、王品集團、海底撈、壽司郎等精選指定品牌通路，單筆消費達100元，再加碼5%回饋，合計上述支付最高回饋率可達7%。

不過，提醒50萬舊戶，這加碼的5%優惠有個人上限及總額度限制，除了要符合｢偶數日｣、「指定通路」、「單筆滿百元」3條件，每LINE Pay帳號每月加碼上限150點，每月總回饋上限100萬點，若額滿了，就只剩基本回饋１％及LINE Pay支付加碼1%，且LINE Pay支付加碼1%每月歸戶上限200點。

如果是聯邦銀新戶，在115年6月30日前申辦聯邦賴點卡，自核卡日次月起算6個月，LINE Pay消費加碼最高能賺4%回饋，最高可獲得1800點，累加回饋率最高可達11%。

想要出國的持卡人，新年度聯邦賴點卡的國外消費的回饋力道也不容小覷，提供國外一般消費3%回饋無上限，並「期間限定」歐洲指定國家實體消費3%回饋無上限！無須登錄、不設任何門檻，提供持卡人最直覺的回饋方式，暢遊歐洲也能盡情消費。

聯邦銀提醒，賴點卡舊戶可推薦好友辦卡，115全年度卡友只要成功推薦新戶並於核卡後 30 日內完成任一筆一般新增消費，即可獲得刷卡金300元，推薦名額無上限。

