盟立明年半導體設備營收占比將達六成 AI人形機器人、機器狗已取得訂單將出貨

〔記者洪友芳／新竹報導〕自動化設備廠盟立（2464）今召開法說會，指出目前在手訂單約60 億元，預期明年半導體設備佔營收比重將達六成，明年第一季很有機會轉虧為盈，全年營收成長可望達兩位數。AI人形機器人、機器狗並已取得訂單，預計明年第一季出貨，將成為公司極重要的未來產品，半導體設備在後段封測、載板及晶圓代工前段製程皆有佈局，面板級先進封裝整廠自、動化專案已接獲訂單，預計於明年第一季開始出貨，也將成為主要成長動能。盟立規劃未來未來5年整體產能再放大3至5倍。

盟立董事長孫弘、總經理林世東及財務長林芳毅今皆出席公司法說會。公司指出，盟立依據半導體、物流及製造業客戶場域需求，投入AI人形機器人與機器狗開發，鎖定高負載、高精度的半導體與智能製造應用，現場展示AI人形機器人在半導體場域搬運的實際應用機型，這是與主要客戶共同開發並實際導入用的產品，已取得訂單並將交貨。

盟立人形機器人大腦與NVIDIA合作，減速機與關節模組由子公司盟英提供，小腦搭配新代開發，形成自有技術結合合作夥伴的技術而成，除人形機器人外，盟立也開發機器狗產品，未來將進一步對外說明，人形機器人與機器狗將可對應多種場域，包括服務型、家用、實驗室及製造業等不同AI解決方案。

在半導體自動化設備與自動化物料搬運系統 （AMHS）布局，盟立指出，公司自2021年起以半導體自動化系統為發展核心，專注自有產品系統整合，主要解決方案包含OHT空中搬運車、潔淨室自動倉儲系統（Stocker） 等，OHT產品已具多種規格，例如未來可望達50公斤以上載重，封測廠薄型需求也規劃超過60公斤玻璃載板搬運，有利CoWoS、FOPLP/FOCoS、POP、ABF等高載重載板應用。

孫弘指出，公司在封測、載板包括ABF、CoWoS、POP 等及晶圓代工前段製程皆有布局，並已在客戶端累積多個先進封裝導入案例，包含面板級整廠自動化專案，預計於明年第一季開始出貨，成為主要成長動能。晶圓代工前段市場導入需大量試驗與數據驗證，公司產品性能已接近目標客戶水準，現正進行更細部研發，將成為戰略性高門檻市場。

林世東針對公司在東南亞布局說明，他表示，馬來西亞檳城已有兩座新廠客戶訂單，其中一廠已量產；吉隆坡、馬六甲與一家美商大廠合作並接獲訂單；新加坡也有一家商為主要客戶；泰國現為PCB重要生產基地，未來將成為關鍵供應鏈據點。

盟立目前在半導體AMHS與先進封裝領域具明顯競爭優勢，CoWoS／先進封裝與東南亞市場案件已逐步落地，晶圓代工前段則接近導入門檻，預期2026年半導體自動化設備營收比重可望超過 60%，成為營收主力。

林芳毅指出，盟立今年前三季營收較同期減少6.9%，但毛利率較同期成長0.4個百分點，台幣升值及美國關稅造成智能自動化物流訂單延遲，影響訂單與營收並壓抑毛利，雖然營收下滑，但毛利率呈回升趨勢，全年毛利率預期仍可達原訂目標。營業費用占營收比重為19.5%，高於往年同期，主因是營收下降與積極投入新產品研發，公司自2022年起提高研發投入於半導體先進封裝設備、新一代 OHT及AI人形機器人與機器狗，並維持與客戶製程技術演進的結合。因營收減少，營業利益轉為虧損，加上業外匯損，前三季每股虧損0.58元，為上市以來首次虧損。

林芳毅表示，若關鍵料件與供應鏈配合順利，明年第一季非常有機會轉虧為盈，關鍵在於訂單加速出貨與去化。今年前11 月半導體營收比重57%，成為核心成長主軸，智能自動化系統占比約 16%，低於年初預期，因國際關稅議題造成訂單延後，預期2026年可回到成長軌道。

展望明年，盟立預估半導體營收預期將超過60%，智能自動化物流因基期低，成長率可望最顯著。 2026年轉虧為盈與恢復成長保持審慎樂觀，整體產能預計提升約40%，半導體高階設備產能提升約30%，機器人、機器狗及關節模組年產能約500台，OHT產能提升至每月約100 台，E-FAN／E-FAM 與STOCKER年產能約 300台，AMR年產能約200台。

孫弘表示，客戶已對2026年起3年需求與公司充分溝通，並要求公司提前準備產能，多次進廠進行「Metal Maintenance」式產能與供應鏈查核，中長期計畫未來5年整體產能再放大3至5 倍，主要來自客戶在封裝與載板（CoWoS、FOPLP/FOCoS、POP、ABF）有明確擴廠計畫。銅鑼園區一期廠房可支撐至2026年需求；自2027–2030年起現有廠房將不足，需啟動銅鑼二期廠。銅鑼二期廠基地已備妥，建築設計與一期類似，預估約一年可完成建廠。公司也在外部開發多家新供應鏈與聯盟廠商，共同擴大產能。

盟立在資本支出與籌資規劃將視客戶實際訂單與生產活動明朗度而定，籌資為資本運用工具之一。2026年第一、二季訂單實現度為是否加速銅鑼二期與大幅擴產的關鍵節點，屆時再向董事會提出銅鑼二期廠具體建廠與資本支出方案，並完成3–5年籌資情境規劃。目前客戶對 2026年資本投資計畫較2025年更明確，北美、歐洲及東南亞需求逐漸確定。已確定接獲國內 EMS廠美國工廠的自動化系統訂單，預計於2026年出貨。

