威聯通上櫃首日被爆駭客入侵 公司緊急回應了

〔記者方韋傑／台北報導〕工業級儲存方案供應商威聯通（7805）今日掛牌上櫃就被傳出發生資安事件，旗下儲存裝置遭受駭客入侵並竊取1.7TB在暗網上兜售，對此，管理層火速回應，事件屬於特定單一使用者設備的維運疏失，卻可能對市場及投資人決策產生不必要的干擾，大眾應以事實與技術證據為依歸。

威聯通調查指出，駭客所披露的受害裝置資訊為QTS 4.3.6版本的TS-228儲存裝置，但是此版本的設備 並未發生大規模的安全事件回報，因此認為該事件屬於特定單一使用者設備的維運疏失，如密碼強度不足、網路設備錯誤設定等，造成該裝置直接對外連線並暴露於公網環境，在未啟用威聯通提供的存取防護措施下，導致遭未授權第三方入侵並存取資料。

關於外傳涉事駭客已取得威聯通myQNAPcloud服務平台層級存取權限，然而，威聯通經現有資料指出，該名用戶並未啟用相關安全連線服務。目前無任何證據顯示本事件與平台服務有關聯，且myQNAPcloud 經查亦無存在漏洞或遭入侵情形，與傳言所稱駭客取得雲端平台、帳號驗證機制或後端服務相關的技術證據不符，用戶可繼續安心使用。

威聯通綜合上述資訊，判斷本事件較可能源於使用者端設備的網路曝露與安全設定問題，而非myQNAPcloud服務平台之系統性資安弱點。管理層強調，公司有完善的用戶個資保護機制，並依照既有的資安處理流程進行作業，隨時進行任何安全通報的技術分析，以確認事件影響範圍與可能成因，也可透過既有管道嘗試聯繫相關使用者，提醒其設備可能存在資安風險須完善資安設定，確保其後續設備之安全性。

威聯通再次提醒所有用戶，妥善設定設備安全機制是確保資料安全的重要關鍵，應避免將儲存設備的管理介面或服務直接暴露於公網，也需啟用防火牆、強式密碼及多重驗證機制，定期更新系統與應用程式，以套用最新安全修補，僅在必要情境下啟用對外服務，並妥善控管存取權限，同時定期進行資料備份。

威聯通將持續秉持負責任的態度，針對任何可能影響用戶資安的事件進行審慎評估與必要說明。公司旗下權責單位將持續完成完整事件鑑識與分析，並於調查結束後，依公司資訊揭露原則，正式彙整事件調查報告公告於官方網站，以供外界查閱與參考。

另鑒於本事件被公開報導之時間點，恰逢公司上櫃的重要里程碑時刻，威聯通認為，相關訊息可能對市場及投資人決策產生不必要的干擾，對於任何可能影響投資人判斷之資訊流通，公司皆持審慎態度，資訊應以事實與技術證據為依歸，大眾應有權接收正確資訊，避免造成不必要的誤解。

