中研院估台灣今年經濟成長達7.41％ 明年坐3望4

中研院經濟所研究員林常青報告2026年經濟情勢總展望預測分析。（中研院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中研院經濟所今發布2026年台灣經濟情勢總展望，並以「雲開未盡，月色已現」作為總結，中研院表示，今年下半年市場不確定性下降，全球經濟展望較先前更趨正向，台灣受惠於AI需求帶動外需暢旺，預估今年經濟成長率可達7.41%，明年雖有AI需求擴展，但在今年高基期下，經濟成長力道略緩，預估成長3.71%。

中研院表示，台灣前3季實質GDP年增為7.18%，表現亮眼，預估2025全年經濟成長率為7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點，展望2026年，全球貿易仍受美國關稅政策後續效應影響。然而，AI產業擴展仍可支撐台灣外需與投資，但在2025年高基期效應下，預期成長力道將略轉為緩和，整體而言，預期2026年經濟成長率為3.71%。

民間投資部分，今年由於AI需求強勁帶動供應鏈持續擴充先進製程產能，推升資本設備進口，前11月年增50.54%（新台幣計價），其中半導體設備大幅成長73.14%，帶動前3季實質民間投資年增14.32%，預估2025年全年成長率年增10.56%。明年AI商機持續挹注供應鏈投資需求穩定成長，此外政府推動AI新十大建設及軍工產業興起，均有利支撐投資動能，但受高基期影響，民間投資成長速度將趨於溫和，預估2026年增約1.81%。

對外貿易部分，中研院預估，2025年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為32.09%與29.79%，明年美國雲端服務供應商與AI相關硬體建購仍將持續推進，預期我國外貿將維持強勁表現，但需留意產業景氣分歧情況與美國關稅政策對全球商品需求的遞延影響，且高基期因素使年成長較2025年放緩，預期2026年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為8.41%與8.2%。

物價方面，中研院表示，由於國際能源價格下跌及新台幣匯率升值等因素，下半年物價呈現明顯放緩，預估2025年全年CPI與PPI成長率將分別年增1.67%與年減1.93%，2026年在能源價格維持低檔且服務類價格漲勢趨緩的情況下，CPI與PPI成長率預估分別為年增1.6%與年減0.39%。

勞動市場方面，今年前10月平均失業率為3.35%，略低於去年同期的3.39%，顯示就業狀況穩定。然而受美國對等關稅影響，部分傳統產業無薪假人數仍高，外部環境壓力仍在，預期2025年與2026年失業率分別約為3.36%與3.31%。

