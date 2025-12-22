自由電子報
財經 > 證券產業

宏達電擴大VIVE Eagle 體驗據點 全台突破 336 家

2025/12/22 16:42

宏達電攜手小林眼鏡 30 多家門市，導入展示VIVE Eagle 。（宏達電提供）宏達電攜手小林眼鏡 30 多家門市，導入展示VIVE Eagle 。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全球虛擬實境平台與生態系統創新設計廠宏達電 HTC（2498）今（22）日宣布，隨著 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡上市以來體驗需求持續攀升，HTC 再度擴大其全台實體展示與服務網絡，此次升級涵蓋三大重點，包括正式攜手知名眼鏡通路品牌小林眼鏡展開合作、台灣大哥大新增76家 myfone門市加入展示行列，以及同步76家台灣大哥大門市展示 VIVE Eagle 熱門灰色款，為消費者提供更豐富的試戴與體驗選擇。

宏達電說，隨著此次拓點完成，全台 VIVE Eagle 體驗據點正式突破 336 家，涵蓋主要都會區、交通樞紐、百貨商圈與地方社區門市，進一步將 AI 智慧眼鏡導入更多日常生活場景。

HTC 表示，隨著愈來愈多使用者在旅遊、通勤、運動、工作與學習等情境中採用 AI 智慧眼鏡，市場對實體試戴與現場功能體驗的需求持續升溫。為提供更完整且便利的體驗流程，HTC持續攜手電信與眼鏡通路夥伴擴大展示據點。此次與台灣大哥大擴大新增76 家 myfone 加盟門市，範圍涵蓋北中南主要商圈與生活圈，讓消費者能更輕鬆就近體驗與選購 VIVE Eagle。

同時，HTC 亦宣布正式攜手知名眼鏡品牌小林眼鏡，延續先前與精品眼鏡通路嘉晏光學 2020EYEhaus 及其多家專業經銷夥伴的合作成果，於小林眼鏡 30 多家門市導入展示試戴服務，並同步提供配鏡諮詢與專業驗光支援。

