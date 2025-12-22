福島核災15年後 日本將重啟世界最大核電廠

日本即將恢復世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠的運作。（取自日媒共同社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本即將恢復世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠的運作。新潟地方政府週一（22日）投票批准了該核電廠部分重啟的方案。

日本為減少碳排放，已重新開放了多座核設施，推翻了15年前福島核事故後關閉54座反應爐的政策，儘管當時民眾對此強烈反對。

新潟縣議會通過了對知事花住秀世的信任投票，花住秀世上個月支持重啟該工廠，實際上允許該工廠重新開始運作。

在議會表決前，約有300名以年長者為主的抗議群眾在攝氏6度的低溫下，手持「不要核能」、「反對重啟柏崎刈羽」及「支持福島」等標語，聚集於新潟縣議會前。

2011年，福島核電廠發生地震和海嘯，導致三重熔毀事故，摧毀了日本對核能基礎設施的信任。然而，依賴進口化石燃料帶來的環境和經濟成本，促使日本新任首相高市早苗支持重新開放一些關閉的工廠。

日本目前仍可運作的33座核電廠中，已有14座恢復運轉。然而，柏崎刈羽核電廠是首座由東京電力公司（TEPCO）營運的核電廠，該公司也曾營運福島核電廠。

根據日本公共廣播公司NHK通報，東京電力公司正在考慮於1月20日重啟該核電廠的七個反應爐中的第一個。

日本經濟產業省估計，光是第一座反應爐就能使東京地區的電力供應增加2%。

