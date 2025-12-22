年收90萬幻想繼承遺產亂花錢 爸媽1決定50歲男傻眼崩潰

若不為自己的退休生活負責，過度依賴父母的風險極大。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕父母有錢不代表無須進行退休財務規劃。1位50歲日本中年男士年收450萬日圓（約台幣90萬），單身沒家累，爽住父母家，每月只給父母一點錢支付餐費等開銷。薪水都花在賽馬、愛車上，自認父母擁上億日圓身家，將來一定由他繼承。某天父母決定賣房搬去豪華養老院，這位日本男士一聽傻眼，作夢也沒想到節儉的父母會這樣決定，心中浮現「房子遺產都沒了，老了怎麼辦？」這個案例凸顯從不為自己的退休生活負責，過度依賴父母的風險。

日媒《The Golden Online》報導，清水達彥（化名，50歲）大學畢業時並沒有立刻找到工作，他一邊打工一邊找工作，2年後，終於進入一家企業擔任業務員。清水的公司採用基本薪資加績效獎金的制度，他卻毫無野心，上班比任何人都晚到，下班比任何人都早走，以至於入職以來，他的年薪一直維持在450萬日圓左右。

他對此毫不在意，過著自己想要的生活。上個月剛滿50歲的他，有一天下班後和兩位同事一起喝酒。其中一位同事問清水：「你怎麼這麼放鬆？不擔心退休嗎？」、「我們的退休金少得可憐，也不夠用，你打算怎麼辦？」

沒想到，喝醉的清水竟說：「我不用那麼辛苦，因為我可以繼承父母的遺產。」清水的父母都已79歲，他是獨子也沒有結婚，至今仍與父母同住。清水的父親曾是大公司的高管，加上父親很節儉，累積至少1億日圓（約台幣2000萬）的資產。

清水說，「所以我想什麼時候辭職就什麼時候辭職，但是我若辭職，父親會擔心旁人看法，而且，如果我被人看出是為了繼承遺產，豈不是很尷尬？」他的兩位同事一聽啞口無言，清水還說，「大家都在嘲笑我，但笑到最後的還是我。」

清水目前每月只給父母5萬日圓（約台幣1萬），支付伙食和生活開銷。剩下的錢幾乎都花在汽車、賽馬和打彈珠這些嗜好上。雖然收入不高，但他不覺得這是個問題，他認為未來靠著父母的遺產，可以過著無憂無慮的生活。

未料，某天父母告訴清水想賣掉房子，搬去養老院住，不想給清水添麻煩。這番話讓他大吃一驚，一時語塞。他做夢也沒想到，一向節儉的父親竟然會做出如此大膽的決定。清水心想：「我的房子怎麼辦，我的遺產怎麼辦？」

大約9個月後，他的父母真的賣掉房子，搬進一直夢寐以求的養老院。那是一家豪華養老院，環境舒適，每個月的費用也很高，僅靠退休金不足以支付，所以他們不得不動用自己的資產，這讓清水更苦惱。

專家表示，倘若計劃工作到65歲，那麼50歲開始為準備退休金永遠不嫌晚。但是過度依賴父母的資產具有風險。財務規劃的基本前提是，您應該自己的退休生活負責。為了減少「意外」情況發生，與家人保持溝通，並了解父母的意願至關重要。

