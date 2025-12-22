達明全新AI機器人導入台船 自動化產線明年試量產

達明攜手台船深化技術交流與合作，導入全新輕量化的AI協作機器人。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）旗下廣明（6188）小金雞達明（4585）持續精進AI機器人領域能量，管理層今日決議攜手台船（2208）深化技術交流與合作，導入全新輕量化的AI協作機器人（cobot），藉由運用結合原生AI視覺技術，聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景。

達明觀察，造船產業長期受限於船艙內部空間狹小、結構複雜與焊接風險高等問題，大型自動化設備難以進入，傳統人工焊接則高度仰賴經驗，且伴隨工安與人力壓力。針對此一關鍵痛點，公司與台船鎖定AI協作機器人，展開技術驗證與應用規劃，包括發揮靈活機動性，深入極限空間實現精準焊接定位。

達明指出，公司長期深耕焊接應用場景，旗下AI焊接協作機器人已成功導入多項高門檻重工業場域 ，包括大型鋼構建材、機場航廈工程，以及離岸風電的高精度焊接需求，展現穩定度與實用性上的成熟度。隨著應用版圖拓展至造船產業，台船亦已規劃自動化示範產線，導入達明技術進行船舶構件生產，並預計於明年進入試量產階段 。

達明看好與台船之間的合作，可望有效緩解全球焊接人才短缺問題，同時提升大型散裝輪與貨櫃輪的生產效率與作業安全 。董事長何世池說，2026年會是達明的關鍵轉折點。「我們已從協作機器人的先行者，邁向物理AI（Physical AI）的實踐者與領航者。

何世池認為，即使在最受限、最艱困的施工環境中，AI機器人依然能實現安全、精準且具彈性的自動化作業，真正回應重工業長期面臨的缺工與工安挑戰。達明將持續以AI技術賦能機器人本體，讓AI機器人不只「能動」，更能透過視覺與大腦「看得見、想得通、做得準」。

