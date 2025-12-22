中國內需低迷拖累 國票金轉投資子公司國旺租賃逾放急升 明年租賃獲利不樂觀

國票金控22日舉行線上法人說明會，由金控總經理陳冠舟主持，為投資人報告2025年1-11月營運狀況。（國票金控提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）今日舉辦法人說明會，說明前11月的營運概況。國票金2025年1至11月稅後淨利20.71億元，EPS0.57元，子公司國票創投轉投資中國的國旺租賃，受中國經濟衰退影響逾放增加，前11月虧損近1200萬人民幣（約新台幣5377萬元），由於中國市場內需低迷，截止2025年11月底逾放比達4.92%。國票金對明年國旺租賃的獲利展望不樂觀，現有的逾放需積極轉銷呆帳，以改善資產品質。

在多數金控今年獲利表現多優於去年，甚至創新高的狀況下，國票金前11月的獲利表現與去年同期相當。分析各主要子公司表現，國際票券稅後獲利17.61億元、年增12.8%；國票創投則因採取集中化投資策略，並且強調周轉性，再加上股市持續維持榮景，使股權投資的獲利表現亮眼，稅後獲利1.59億元，表現與去年同期相當。但國票證券獲利卻大幅衰退，前11月稅後獲利11.43億元、年減22%，更遭法人質疑國際票券的股票證券經紀市佔率不進反退。

更值得注意的是，國票創投轉投資的國旺租賃，前幾年獲利表現不差，2023年、2024年認列的投資收益分別達1.09億元、6250萬元，但今年卻認列虧損4248.4萬元，主要因2025年受中國經濟景氣衰退影響，投資損益大幅下滑。

國票金指出，國旺租賃自2024年下半年開始逾期客戶增加，今年前11月稅後虧損近1200萬人民幣，因此拖累國票創投及國票金控的獲利表現。分析國旺租賃虧損的原因，國票金表示，國旺租賃過去深耕中國本土市場，客戶也以中國本土客戶為主，一向選擇當地較大型的客戶為主要往來對象，過去這些大型客戶對獲利有相當貢獻，資產品質也相對較好、可維持一定的獲利。

不過，一旦大型客戶出現延遲還款的情形，就會導致逾放比率大幅升高，國票金坦言，這是該公司目前遭遇的困境。不過，隨著積極催收、進行呆帳提列或轉銷，逾期放款比率也可跟著下降，國票金表示，將持續透過轉銷過程，有效改善資產品質。

對於明年中國市場的展望，國票金表達對中國市場業務發展的擔憂，由於中國目前內需低迷、沒有新增投資，資金需求與成長動能也疲弱，因此在營運與獲利成長上，將無法維持過去的動能，要恢復到過去的獲利狀態還需一點時間。不僅如此，在資產品質上，也將採取比較穩健保守的態度；任何該提存、該轉銷業務，都需盡快處理。目前預期明年提列部分有機會改善，但對獲利動能持保守態度。

