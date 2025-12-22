新代馬國二期工程動土 斥6億元拚2027年量產

新代提到，新廠預計於2027年初完工並分階段啟動量產，產能開出的確切時程將依實際訂單與市場需求彈性調整。（新代提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工具機廠新代（7750）持續精進智慧製造解決方案，管理層今日於馬來西亞舉行第二期新廠動土典禮，正式啟動逾6億元的策略性投資。此一投資係因應海外市場，特別是印度工具機產業快速成長的客戶需求，所進行的需求導向型產能布局，屬於低風險、可分階段執行的擴產計畫，同時也是新代集團在全球製造環境快速變化下，強化供應鏈韌性、分散地緣經濟風險的戰略性必要投資。

新代指出，近年印度與新興市場工具機產業持續升級，對高階控制器與自動化解決方案的需求快速提升，並呈現明顯的結構性成長趨勢。針對 2026 年印度市場出現的指數型成長需求，新代已先行透過現有馬來西亞一廠、台灣總部、蘇州總部的產能配置，支援初期快速放量的交付需求，確保市場成長動能得以及時承接。 新代指出，此次旗下大馬新廠的建置，是為了因應2027年起需求持續放大預作準備，使集團在產能規模、交付彈性與品質穩定度上，具備更高的營運韌性。新廠完工後，將同時具備工業控制器製造與測試，以及智慧手臂系統組裝與驗證等功能，成為新代集團支援印度、土耳其、東協及美國市場的重要海外製造與營運據點。

新代認為，透過控制器製造與智慧手臂組裝的整合布局，集團更有能力有效縮短交付時程、提升在地供應能力，並回應全球客戶對製造在地化與供應鏈風險分散的期待。本次建廠導入綠色建築設計、節能減碳工法與智慧廠務規劃，回應新代集團對 ESG（環境、社會、公司治理）的長期承諾，打造兼具營運效率與永續價值的智慧工廠示範基地。

新代提到，新廠預計於2027年初完工並分階段啟動量產，產能開出的確切時程將依實際訂單與市場需求彈性調整。本項投資亦為新代集團第5個5年計畫中的關鍵資本支出項目，其產能建置、產品組合與市場配置，將與未來數年的營收成長動能高度連動。

