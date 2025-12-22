金價飆破4400美元歷史關卡 白銀、鉑金跟著創新高

金價衝破4400歷史關卡。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，對美國聯準會（Fed）進一步降息的預期升溫，以及對避險資產的需求強勁，金價22日史上首度飆破每英兩4400美元大關。白銀也一度上漲3.3%，創下每英兩69.44美元新高紀錄。

截至台灣時間22日下午3時30分，現貨黃金上漲1.74%，報每英兩4415.64美元。美國二月交割的黃金期貨上漲1.37%，報每英兩4447.28美元。

今年以來，金價上漲67%，打破多項紀錄，並首次突破每英兩3000美元、4000美元里程碑，有望創1979年以來最大年度漲幅紀錄。

白銀今年迄今飆漲138%，表現大幅超越黃金，主因在於強勁的投資流入與持續的供應緊繃所致。

StoneX資深分析師辛普森（Matt Simpson）指出，「12月黃金與白銀通常上漲，季節性因素有利於漲勢。基於本月以來金價已漲4%，且鄰近年底，隨著交易量下滑，獲利了解的機率可能上升，多頭恐需謹慎行事」。

傳統上，黃金被視為是避險資產，地緣政治與貿易緊張、各國央行穩定買進，以及2026年低利率的預期，持續推升黃金價格。黃金疲軟也有助於金價走高，因為降低了海外買家購買成本。

儘管聯準會釋出謹慎訊號，但市場目前押注明年美國將兩次降息。在低利率環境下，通常有利於黃金等非收益資產。

辛普森預計，在美國就業市場進一步放緩，以及聯準會的立場可能趨於鴿派的背景下，明年聯準會可能降息兩次，進一步推升金價。

在其他金屬方面，鉑金價格22日一度上漲4.3%，每英兩報2057.15美元，創逾17年最高價；鈀金價格上漲4.2%，報1786.45美元，創近3年最高價。

