國泰金：57％民眾預期年終獎金1至3個月

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今發布2025年12月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願微幅下滑，股市樂觀及風險偏好也走弱。此次國泰金也調查民眾對年終獎金的預期，結果有57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準。

國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，不過賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。

主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。國泰金表示，本月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

此外，市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

國泰金本次調查的時事題是詢問民眾對於薪資調整幅度與年終獎金的預期，結果有48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。年終獎金的部份，則57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

