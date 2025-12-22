2026年金價展望！外媒曝5項關鍵因素、4項風險指標

2025年國際金價飆漲至歷史新高，漲幅超過60%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年國際金價飆漲至歷史新高，漲幅超過60%。這波漲勢主要受美國貨幣政策鴿派轉向推動，聯準會多次降息25個基點，將聯邦利率降至3.50%-3.75%。展望2026年的金價走勢，外媒點出5大因素，看好金價續漲，並也提醒投資人需要注意的4項風險重點。

今年以來，美元貶值，降低持有黃金的機會成本，吸引更多投資者湧入黃金市場。地緣政治的不確定性也為金價提供支撐，中東地區持續不斷的衝突、懸而未決的俄烏緊張局勢以及再度出現的貿易摩擦，都促使投資者尋求黃金避險。

結構性因素也推動了金價上漲。各國央行持續積極購入黃金以實現儲備多元化，而西方投資者則透過黃金ETF重返黃金市場，推動資金在第四季連續數月流入。即使全球現貨價格回落，也確保金價維持在高位。婚禮季節的季節性需求支撐了珠寶銷售，而投資者也越來越多地轉向金條、金幣和黃金ETF以實現投資組合多元化。

展望2026年，5項因素可能支撐金價進一步上漲。

1. 各國央行持續的去美元化趨勢預計將繼續支撐金價

2. 不斷增長的ETF需求和持續的資金流入可能進一步推高金價

3. 各國央行近年來已增持超過1000噸黃金，預計它們將繼續增持。

4. 全球不確定性，包括關稅政策和進一步降息的預期，也預計將利好黃金。

5. 線上股市交易平台Axis Direct指出，美國若因過度印鈔償還債務而引發惡性通貨膨脹，可能導致美元貶值，並促使投資者將資金投入黃金。

綜上所述，這些因素表明，黃金極有可能在2026年繼續保持強勁漲勢。不過，未來金價上漲仍需注意4項風險指標。

1. 政策轉向鷹派：如果通膨持續高於預期，主要央行，尤其是美國聯準會，可能會暫停降息或釋放收緊貨幣政策的訊號。實質殖利率上升會增加持有黃金的機會成本，並可能引發多頭拋售。

2. 美元強勢反彈：美元反彈受經濟成長強勁、資本流入美國資產或避險需求推動，可能會限制黃金的上漲空間。

3. 央行需求疲軟：由於儲備多元化到期、外匯穩定性改善或政治格局調整，央行購金速度放緩，將削弱黃金的關鍵結構性支撐。

4. 股市強勁表現：股市、科技股、加密貨幣或其他高收益資產的上漲可能會將資金從黃金市場吸走，因為風險偏好情緒通常會抑制避險資金流入。

