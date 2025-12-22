自由電子報
克里夫蘭Fed總裁：未來數月沒必要再調整利率

2025/12/22 15:16

美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）認為，未來幾個月內沒有任何調整美國利率的必要。（彭博）美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）認為，未來幾個月內沒有任何調整美國利率的必要。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）認為，在聯準會（Fed）最近3次會議連續降息後，未來幾個月內沒有任何調整美國利率的必要。

哈瑪克近日接受《華爾街日報》「Take On the Week」Podcast 專訪時，對Fed近期降息持反對立場，因為比起就業市場可能轉弱，她更擔心通膨仍維持在偏高水準。

哈瑪克認為，至少在明年春季之前，Fed可維持目前3.5%至3.75%的政策利率區間不變，直到看到更明確的證據，確認通膨真的回落往2%的目標走，或是就業市場出現明顯降溫，再來調整也不遲。

哈瑪克也提到，上週公布的11月通膨數據可能「看起來太漂亮」，認為通膨數字可能受到先前政府停擺影響而被低估，實際通膨水準可能「更接近」市場原先普遍預期的2.9%至3%。

此外，哈瑪克也轉述企業界的看法，指包括關稅在內的投入成本上升，可能促使企業在第1季進行較大幅度的價格調整。哈瑪克強調，這一情況值得關注，因為通膨在過去約18個月的大部分時間裡，一直徘徊在接近3%的水準。

