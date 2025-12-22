北京眼紅！台獲邀參加矽和平峰會 外媒曝美AI供應鏈從最信任國家開始

美國12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及南韓的代表簽署「矽和平宣言」，啟動「矽和平」（Pax Silica）倡議，台灣受邀參與首屆峰會。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國務院經濟事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及南韓的代表簽署「矽和平宣言」，正式啟動「矽和平」（Pax Silica）倡議。海爾伯格說，台灣受邀參與首屆峰會，並在被視為扮演重要角色的會議中，台灣全程參與並作出貢獻。外交部長林佳龍也在「矽和平峰會」期間，也與海爾伯格密切互動。港媒22日指出，印度及越南並未獲邀，凸顯美國對AI供應鏈的新願景，只從其最信任的國家開始。

根據本報日前披露，海爾伯格被問及台灣參與Pax Silica議題時表示，台灣受邀參與首屆峰會，並在被視為扮演重要角色的會議中，台灣全程參與並作出貢獻，這包括了製造業及半導體場次。

而且，首屆「矽和平峰會」包括外交部長林佳龍與數發部次長侯宜秀，均深度參與相關活動。而林佳龍日前低調訪問美國華府，被視為美國總統川普近日簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層官員互訪限制的重要指標人物，林在「矽和平峰會」期間，也與海爾伯格密切互動。

美國務院表示，Pax Silica 旨在促進盟友和可信賴夥伴之間達成新的經濟安全共識。（圖取自美國國務院官網）

美攜盟友創AI供應鏈戰略倡議，引起中國關注。《南華早報》22日指出，新加坡 S. Rajaratnam 國際研究院副研究員陳凱文（Kevin Chen）表示，該倡議精心挑選的成員名單排除了許多主要的印太經濟體，這揭示美國「分級」的聯盟戰略。

陳認為，有限的選擇可能表明，華盛頓正在加倍努力，對其外國夥伴採取分級方法，優先考慮「那些更願意合作並為美國經濟安全做出貢獻的國家」。

至於其他東南亞國家被排除在 Pax Silica 之外，尤其是越南，該國於 2023 年與華盛頓簽署了全面戰略夥伴關係協議，並在半導體開發方面開展了合作。陳表示，一些國家可能只是暫時不參與該倡議，為未來的擴展留下空間。

報導提及，在 Pax Silica 峰會發表的任何官方聲明中，都沒有明確提及中國，但其中提到的「強制性依賴」和「公平市場實踐的重要性」被廣泛認為是指中國在稀土生產和提煉領域的地位。

總部位於首爾的智庫亞太領導力網絡的政策研究員李東根（音譯，Dongkeun Lee）表示，Pax Silica 可以被視為美國為落實其最近推出的國家安全戰略而採取的更廣泛舉措的一部分，該戰略呼籲重新平衡與中國的貿易關係，同時深化與歐洲和亞洲盟友的協調。

從華盛頓的角度來看，「矽和平」倡議既具有經濟意義，又具有戰略意義，它是鞏固聯盟、保障技術供應鏈，以及在AI時代全面到來之前重新繪製全球相互依存格局的政策工具。

麻省理工學院國際研究中心主任帕帕（Mihaela Papa）指出，該計畫的真正成功標準將是它「超越空談，塑造政府和私營部門行為」的速度。並補充，印度缺席引人注目，尤其考慮到該國在AI領域的雄心壯誌及其對全球技術供應鏈和美國戰略規劃日益增長的重要性。

帕帕認為，華盛頓可能沒有向新德里發出邀請，是為了減少戰略上的過度依賴，並在正在進行的貿易談判中保持談判籌碼，同時為以後採取更有利的條件讓印度加入留下空間。分析人士還說，其他缺席者中，紐西蘭可能會被納入其中。

對於矽和平倡議，中國外交部發言人12月12日敦促相關各方「堅持市場經濟和公平競爭的原則」。中共黨媒《環球時報》則稱，此舉意在將中國與全球半導體供應鏈「脫鉤」，還警告恐推高成本。

