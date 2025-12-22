傳三星「無名英雄」橫掃蘋果供應鏈 佔iPhone出貨量60-70％變最大咖

最新報導指出，蘋果已與三星達成合作，使三星成為其最大的DRAM供應商，三星提供的DRAM將佔其總出貨量的60%至70%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕素以挑剔著稱的蘋果公司，業界傳認可了三星的一款DRAM產品，將佔三星出貨量的60-70%。三星半導體的旗艦產品通常被稱為LPDDR（雙倍資料速率），這是一種通用DRAM。韓國經濟日報報導，三星以一款「『無名英雄』產品，橫掃蘋果供應鏈」，已獲得LPDDR5X的最大量訂單，該晶片用於最新的iPhone 17，三星也因此成為「領先供應商」。

業內人士估計，三星將大幅提升其市場佔額，預計將佔iPhone 17出貨量的60%至70%。先前，三星電子和SK海力士在iPhone機型上的供應量一直被認為相近。iPhone採用三家記憶體公司、SK海力士和美光LPDDR記憶體。

據信，蘋果決定增加從三星的採購量，是因為它認為三星對於確保其每年生產的2.3億部iPhone所需的LPDDR記憶體供應至關重要。

尤其是在SK海力士和美光近期將產能集中於高頻寬記憶體（HBM）的情況下，蘋果現在能夠盡可能地從三星獲得供應，而三星在通用DRAM市場佔據了相當大的佔額。蘋果也向三星訂購了大量用於明年9月發布的iPhone 18的記憶體。

美媒wccftech則報導指出，蘋果雖然是市值上兆美元的巨頭，但也無法倖免於DRAM短缺的影響。由於其與三星和SK海力士的長期合作協議預計將於明年初到期，該公司必須迅速採取行動以避免價格上漲。

iPhone 18系列將於明年第3季發布，據傳將配備六通道 LPDDR5X記憶體 以提升頻寬和AI效能。在這種情況下，三星似乎是唯一能夠同時滿足其最重要客戶需求，並保證供貨量和品質的廠商。該報告還指出，蘋果對DRAM的「規格」極為嚴格。

此外，A19、A19 Pro 以及明年的A20和A20 Pro等晶片組都無法承受瞬時電壓尖峰。三星的12GB LPDDR5X 晶片厚度僅0.65毫米，是行動裝置中最薄的組件之一。憑藉上述優勢，其熱阻提升了21.2%，功耗降低25%，蘋果毫不猶豫地選擇了三星作為替代供應商。

