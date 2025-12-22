藏壽司攜手三麗鷗 15款達摩、御守造型扭蛋吸客

迎新春旺季商機，亞洲藏壽司（2754）攜手三麗鷗家族，祭出15款達摩、御守造型扭蛋吸客，預期將吸引鐵粉一次收集熱潮。（亞洲藏壽司提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎新春旺季商機，亞洲藏壽司（2754）攜手三麗鷗家族，祭出15款達摩、御守造型扭蛋吸客，預期將吸引鐵粉一次收集熱潮。

迎接2026，12月26日起藏壽司攜手三麗鷗家族限定15款扭蛋系列，其中5款公仔趴在內含有美好寓意達摩的鮮度君上，紅色Hello Kitty象徵開運招福。

請繼續往下閱讀...

藍色大耳狗喜拿象徵考運亨通；橘色人魚漢頓和紫色酷洛米象徵事業順利與長壽安康；粉色美樂蒂則是幸福美滿，讓藏友們在轉動扭蛋的瞬間就能收集滿滿祝福。

更首度推出穿上日式和服的閃亮磁鐵，有帶著小熊面具的大耳狗喜拿，穿著毛領和服造型的美樂蒂，晃動時會呈現細緻亮光。御守吊飾則是萌翻的大頭設計，結合日系和風元素，象徵滿滿的新年祝福。

藏壽司也首推IP限量商品，首先是餐點，「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」，以紫色酷洛米為主軸，將牛奶霜淇淋、購買聖代可獲得限量兩萬份的Sanrio characters盲袋閃卡。

消費單筆滿800元即可加價購，首波以699元即可加購「不鏽鋼手提吸管杯」；第二波1月9日只要加購499就可帶回「兩用玩偶頸枕」。

同時「桃園大興西店」、「高雄五福光華店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」5家門市打造三麗鷗家族限定佈置門市。

於官方FB、IG上完成打卡等指定條件就可抽，大耳狗喜拿大臉造型絨毛迷你提袋、酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包、酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋、美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包！

另有14間指定門市祭出限定滿額贈，消費滿1200元並完成官方指定任務，即可獲得可愛又實用的「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款設計。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法