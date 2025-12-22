台中青壯年購屋熱區 北屯、太平奪前二名

北屯區是台中市近年快速發展區域。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕近1年台中青壯年購屋熱區，北屯、太平以及梧棲拿下前三名。房仲業者彙整台中市2024年第三季至2025年第二季的聯徵中心與實價揭露資訊，統計出年薪100萬元以內、40歲以下的青壯年的前五大購屋熱區，其中北屯區以房貸申貸件數2626件拿下第一名。

根據永慶房產集團彙整，近1年台中市收入百萬內的青壯年前五大購屋熱區，依序分布在北屯、太平、梧棲、南屯以及沙鹿等5個行政區。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，年薪100萬元內、40歲以下青壯年購屋最大考量是購屋負擔能力，其次則是對於屋齡新的住宅偏好。因此，會願意犧牲生活機能或是交通時間換取較輕的貸款負擔，因此，綜合經濟負擔能力與屋齡新的偏好，往蛋白區移動成為台中市青壯年的購屋趨勢。

台慶不動產14期大崇德加盟店東陳政中指出，北屯區是台中近幾年發展快速區域之一，且透過快速道路能直達台中科學園區，加上建商積極推出兩房建案、符合小資購屋族需求。目前北屯的蛋白區，10年內大樓住宅，總價落在1200萬至1500萬元間。

反觀近幾年沒有重大發展議題的「太平區」，竟出乎意料以申貸件數1384件拿下第二名，永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華表示，太平重劃區開發時程已有15年，因鄰近快速道路，加上太平工業區提供就業機會，剛性需求相對穩定。目前該區15年中古屋、每坪單價約30萬元，

至於，第三名的海線「梧棲區」，因房價親民而受到購屋族關注，近1年房貸申貸件數約1150件，有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄指出，梧棲有「台中港國際特定商業區」，加上捷運藍線延伸，尤其親民房價可以滿足首購、青壯年的購屋負擔。

