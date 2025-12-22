Coupang酷澎攜手新創實踐月經友善 Shesmy旭思蜜為女性健康開創新可能

Shesmy 旭思蜜環保衛生棉，今年正式上架 Coupang 酷澎，為女性帶來更安心的生理用品新選擇。（圖由業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣新創品牌Shesmy旭思蜜創辦人Cheryl陳筱蓉，從自身對環境永續與女性健康的關注出發，投入研發可於 6 個月內經掩埋自然生物分解的衛生棉，成為台灣女性生理用品市場中，率先主打「零塑膠、零塑化劑」的品牌。自今年起，Shesmy旭思蜜兼具時尚設計與健康意識的生理用品正式上架 Coupang 酷澎，為台灣消費者帶來更環保的生理用品選擇。

台灣長期推動性別平權與月經倡議，公私部門都挹注極大心力。教育部自 2023 年起編列預算，於各級校園免費提供生理用品，台北捷運及部分地方政府亦響應「月經友善」，讓生理用品成為公共服務的一環。「月經」在台灣已逐漸成為能被公開討論的議題，也促使女性生理用品市場持續朝向多元、友善與創新發展。

她在備孕期間求診並查閱各項資料時，驚訝地發現市售多數衛生棉含有高達90%難以分解的塑膠成分，隨著進一步理解塑化劑可能對人體健康造成的影響後，她決心投入產品研發，打造一款同時對環境與女性身體友善的衛生棉，期望降低女性長期直接接觸塑膠用品的風險。

Shesmy旭思蜜創辦人Cheryl也積極投入月經平權倡議，獲得臺北市亮點企業獎永續發展貢獻獎。（圖由業者提供）

酷澎全方位支持新創品牌 Shesmy 推動「不塑經期」倡議

在品牌發展過程中，Cheryl 也積極投入月經平權倡議，從品牌官網、校園講座到媒體訪談，坦然分享自身求子的歷程與生理用品對環境的潛在影響，提供大眾不同的月經視角，並協助減少社會對月經的誤解與知識落差。她對議題的積極投入，使Shesmy旭思蜜獲得2024年臺北市亮點企業獎永續發展貢獻獎肯定，而今年12月更受邀嘉義市政府教育處與當地國中小學校分享月經平權的教育及落實。

隨著盼望已久的雙胞胎誕生，Cheryl以母親的身分更加頻繁接觸以母嬰用品深受台灣消費者信賴的Coupang 酷澎。從忠實顧客出發，她進一步與酷澎展開合作，成為酷澎線上零售的新創品牌夥伴，為Shesmy旭思蜜開啟全新的成長動能。

Cheryl容：「酷澎就像一枚火箭、一個載體，帶著品牌夥伴一起向前飛。」透過 Coupang 酷澎在品牌營運、上架流程、產品銷售管理與客群分析等層面的全方位支援，新創品牌得以專注於產品研發與理念實踐，增進市場能見度。

堅持人道關懷與環境永續的核心價值，Cheryl選擇與充滿創新能量、具備國際商務經驗的Coupang 酷澎合作，將 Shesmy 全心打造的產品，介紹給更多重視自身健康與環境責任的消費者。在Coupang酷澎的支持下，Shesmy旭思蜜持續擴展品牌影響力，穩健經營更長遠、更具社會價值的品牌未來。

Shesmy 旭思蜜攜手具國際視野的 Coupang 酷澎，將品牌理念與產品帶給更多重視健康與環境責任的消費者。（圖由業者提供）

