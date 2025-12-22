賺翻了！黃金存摺每公克4472元新天花板 去年砸10萬現賺逾6萬

黃金存摺每公克4472元史上新高，去年砸10萬現賺逾6萬。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著國際金價飆破天花板，現貨黃金每盎司來到4392.09美元新天價，帶動國內黃金價格同步攀升，台灣銀行黃金存摺今（22）日賣出價每公克來到4472元寫下歷史新高，若是去年底花10萬元買黃金存摺，帳上增值逾6萬元。

受到美國降息預期、避險需求推動，與美元走軟3利多齊發，週一亞洲交易盤黃金現貨飆新天價，大漲逾50美元，突破10月20日高點，來到4381.4美元，每盎司飆抵4392.15美元新天價，專家表示，一旦突破4400美元，將直通4500美元。

請繼續往下閱讀...

受到國際金價狂飆激勵，台灣銀行黃金存摺今（22）日賣出掛牌價直接來到每公克4445元，隨著金價一路狂飆，並再刷新天價，台銀黃金存摺牌價也跟著一路飆，截至11點24分，報價已到4472元天價。

若以去年底每公克約2769元時進場計算，隨著今金價來到4472元，大漲1703元，漲幅高達61.5%，若去年投資10萬，買36.11公克黃金，市值已增至16.14萬，帳面賺6.14萬元。

相關新聞：

黃金4400美元倒數！金價瘋飆4390美元新天價 最新目標價曝光

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法