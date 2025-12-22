黃金4400美元倒數！金價瘋飆4390美元新天價 最新目標價曝光

黃金4400美元倒數！金價飆4390美元新天價 。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國降息預期和避險需求推動，週一亞洲交易盤黃金現貨飆新天價，大漲逾50美元，每盎司飆抵4390.23美元新天價，專家表示，一旦突破4400美元，將直通4500美元。

週一黃金現貨突破10月創下逾4381美元天價，來到4390.23美元新天價。

彭博社分析指出，在地緣政治緊張局勢加劇以及市場預期聯準會明年將進一步降息的背景下，黃金價格週一繼續走高，再度刷新天價。

由於上週一系列經濟數據未能為前景提供更多明確指引，交易員押注聯準會將在2026年降息兩次，更寬鬆的貨幣政策對不付息的黃金和白銀構成利好。

另地緣政治緊張局勢也增強了貴金屬作為避險資產的吸引力，美國加大對委內瑞拉的石油封鎖力度，進一步向馬杜羅總統領導的政府施壓；與此同時，烏克蘭首次在地中海襲擊了來自俄羅斯「影子艦隊」的一艘油輪。

貴金屬正在為１個具有歷史意義的年份收官，黃金和白銀均有望錄得自1979年以來最強勁的年度漲幅。白銀價格已較年初翻倍有餘，黃金則大漲約3分之2，背後支撐因素包括各國央行增持以及資金流入以實物金屬為支撐的交易所交易基金（ETF）。

彭博彙編數據顯示，黃金ETF已連續5週出現資金淨流入；世界黃金協會（WGC）的數據則顯示，除5月外，今年這些基金的總持倉每個月都在上升。

高盛集團分析師團隊（包括Daan Struyven和Samantha Dart）在上週晚些時候發佈的1份報告中表示，黃金預計明年仍將進一步上漲，他們給出的基準情景目標為4900美元，並指出上漲風險更大，他們還稱，ETF投資者正開始與各國央行爭奪有限的實物金條供應。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，受避險資金流入推動，黃金價格攀升。

Valencia稱，若要延續看漲走勢，金價一旦突破史高4381美元，將上看4400美元，若站上4400美元，則將打開通往4450美元和4500美元的空間。

