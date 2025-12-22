自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》吉茂：AI散熱水冷系統 明年增量出貨

2025/12/22 10:37

車用水箱製造廠吉茂（1587）成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，明年將增量出貨，今天股價直逼漲停。（記者楊雅民攝）車用水箱製造廠吉茂（1587）成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，明年將增量出貨，今天股價直逼漲停。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用水箱製造廠吉茂（1587）成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，明年將增量出貨，近期股價強勢上漲，今天早盤股價直逼漲停，截至10:23分，股價暫報56.3元，漲幅8.9%，成交量達3855張。

吉茂11月營收2.47億元，年增40.6%，累計前11月營收達23.6億元，年增22.81%；吉茂切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，雖然目前營收占比僅約2％～3％，但隨著明年增量出貨，占比有機會挑戰1成。

吉茂墨西哥廠生產的水箱散熱器目前月產能約1萬多片，預估到今年底月產能可成長至2萬片，2萬片以上就可達損益平衡點，等客戶完成認證，最快明年6月月產能就可達到5萬片，墨西哥廠有機會轉為獲利。

吉茂墨西哥廠目前仍享有USMCA零關稅優勢，除汽車零件業務出貨具備較短運輸路程優勢，未來同樣可因應北美客戶需求就近供應AI散熱零件，可望帶動營運成長動能。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財