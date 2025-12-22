焦點股》吉茂：AI散熱水冷系統 明年增量出貨

車用水箱製造廠吉茂（1587）成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，明年將增量出貨，今天股價直逼漲停。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用水箱製造廠吉茂（1587）成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，明年將增量出貨，近期股價強勢上漲，今天早盤股價直逼漲停，截至10:23分，股價暫報56.3元，漲幅8.9%，成交量達3855張。

吉茂11月營收2.47億元，年增40.6%，累計前11月營收達23.6億元，年增22.81%；吉茂切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，雖然目前營收占比僅約2％～3％，但隨著明年增量出貨，占比有機會挑戰1成。

吉茂墨西哥廠生產的水箱散熱器目前月產能約1萬多片，預估到今年底月產能可成長至2萬片，2萬片以上就可達損益平衡點，等客戶完成認證，最快明年6月月產能就可達到5萬片，墨西哥廠有機會轉為獲利。

吉茂墨西哥廠目前仍享有USMCA零關稅優勢，除汽車零件業務出貨具備較短運輸路程優勢，未來同樣可因應北美客戶需求就近供應AI散熱零件，可望帶動營運成長動能。

