南韓酷澎面臨暫停營業危機？韓媒：實務上很難執行

南韓電商酷澎（Coupang）3370萬用戶個資外洩事件，主管單位不排除暫停酷澎營業。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電商酷澎（Coupang）3370萬用戶個資，之前疑似被中國員工洩露，韓國「公正去來委員會」（公平交易委員會）委員長朱丙起透露不排除暫停酷澎營業。不過，韓媒分析讓大型電商停業在實務上很難執行。

據《朝鮮日報》報導，南韓公平會確實有讓酷澎停業的權力，按照《電子文書與電子去來基本法》規定，若個資外洩已造成或可能造成用戶經濟損失，公平會可要求業者採取改善措施，若未改進或重複違反法規，企業將面臨全部或部分停業最長1年，也可依照停業天數和銷售額來換算成罰款。

請繼續往下閱讀...

不過，公平會必須先證實酷澎個資事件對用戶造成金錢上的損害，並提出改善建議，由酷澎實施後再確認改進結果有無達標。另外，酷澎若停業將對掛賣商品的中小企業、快遞員造成嚴重衝擊，因此朱丙起也沒有把話說死，強調停業可以用罰款來代替。

回顧南韓公平會的勒令停業案例，大多數都是屢次違反法條的中小型電商，例如拒絕退款或讓用戶取消訂閱時遇到重重阻礙。2023年，南韓公平會針對服飾電商向消費者謊稱無法退款、要求改善仍未遵守一事，祭出停業135天的處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法