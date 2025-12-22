工作、結婚都去日本？韓男掀「赴日重生潮」 韓網友竟神回「這一句」

韓國男性厭倦了嚴峻的就業市場和沈重的婚姻開銷，正將目光轉向日本。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國媒體《亞洲經濟》指出，在嚴峻的就業競爭與高昂的結婚成本雙重壓力下，越來越多韓國男性開始把目光轉向日本。相較之下，日本被視為工作環境相對穩定、結婚條件也更具彈性的地方，讓不少人萌生乾脆到日本「工作、定居、結婚」的念頭。

日媒指出，近年希望在日本長期生活的韓國人持續增加。根據日本厚生勞動省的外國人就業統計，在日本工作的韓國人，從2020年約6.9萬人增加到2024年的約7.5萬人，呈現穩定成長。選擇赴日的背後，反映的是韓國就業市場的結構性壓力。

請繼續往下閱讀...

報導提到一名2019年赴日工作的男性案例，他在韓國大學主修飯店管理，投遞首爾10家高級飯店，最終只拿到1家錄取。除了多益成績至少850分是基本門檻，外表條件也被高度重視。即便好不容易進入職場，仍因工時過長、薪資偏低而選擇離職、離開韓國。

如今，他在日本從事不動產相關工作，雖然收入與過去相差不大，但下班後與休假時間不會被打擾、私人生活受到尊重，成為他最滿意的地方。

與此同時，韓日國際婚姻也明顯升溫。韓國統計廳數據顯示，2024年韓國男性與日本女性的婚姻達到1176對、年增率高達40%，創下2015年以來新高。許多希望赴日就業的韓國男性坦言，「因為有日本籍伴侶」是重要原因之一。

專家指出，相較於韓國社會普遍期待，男性在婚後準備新房，導致結婚成本壓力沉重，日本在經濟負擔上的相對彈性，被認為是推動他們離開韓國的重要因素。

韓媒指出，根據另一項調查顯示，2024年結婚的韓國夫婦中，就有1對是國際婚姻夫婦。在跨文化婚姻中，外籍或入籍的妻子最常見的原籍國為越南（26.8%）、中國（15.9%）和泰國（10.0%）。外籍丈夫最常見的原籍國為美國（7.0%）、中國（6.0%）和越南（3.6%）。

相關報導在韓國網路上引發熱烈討論，不少留言相當直接。有網友質疑，在韓國有多少男人真的買得起房。也有人冷嘲，「想去就多去一點，但拜託別再回來，明明是自己條件不夠，卻怪到韓國女生身上」、「那就加油吧（笑）」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法