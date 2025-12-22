南亞科出關首日創新高 子以母貴福懋科續飆漲停

南亞科總經理李培瑛。

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，被市場看好的DRAM股南亞科（2408）上週五為處置期最後1日，今正式出關，股價以184.5元開出，早盤最高達186元新天價，一舉上漲達11.5元、漲幅6.59%，截至9點30分，股價暫報179.5元，上漲5元、漲幅2.87%，成交量8.39萬張，居台股成交量第4名。

南亞科因先前股價波動大，自12月8日到12月19日為處置期，10個營業日期間採每5分鐘撮合一次，並限制高額交易（單筆10張以上或累積30張以上需預收全額款項），以抑制短線投機，此期間結束後已恢復正常交易。南亞科的DDR4佔業績比重大半，為市場缺貨產品，營運後市被看好，處置期間，股價漲幅約15%。

南亞科關係企業記憶體封測廠福懋科（8131）挾擴產DDR5先進封測產能利多效應，上週五股價衝上漲停51.2元，成交量3.69萬張，外資買超8350張，為連七買；今股價續強漲，早盤再衝漲停56.3元，上漲5.1元，截至9點41分，成交量超過1.5萬張，漲停委買張數超過1.14萬張。

