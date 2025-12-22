永立榮治療勃起功能障礙新藥 取得再生醫療市場雙重快速通關證

永立榮羊水幹細胞新藥UA002獲TFDA與CDE指標專案認證，取得再生醫療快速通關門票。圖為永立榮董事長簡奉任。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療雙法預計自2026年正式上路，國內擁有羊水幹細胞培養專利的永立榮生醫（6973）今（22）日宣布，旗下治療勃起功能障礙新藥UA002，獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准納入「藥品專案諮詢輔導案件」，而再生醫療製劑已納入適用範疇，並同步取得財團法人藥品查驗中心（CDE）「指標案件」資格，未來將在專案輔導機制下，可望加速開發與審查流程、降低開發成本，形同取得再生醫療市場的雙重快速通關證。

UA002為永立榮自行研發之羊水幹細胞新藥，運用幹細胞再生修復能力，針對口服藥物無效之勃起功能障礙患者提供創新治療方案。已完成臨床一期試驗的收案，亦驗證UA002之安全性與初步療效，相關研究成果已發表於多家國際知名醫學期刊，備受國際男性醫學領域權威關注。目前UA002正進行臨床二期研究（Ph2a），收案進展穩定。

根據TFDA「藥品專案諮詢輔導案件」及CDE「指標案件」輔導機制，主管機關將透過專責窗口，提供從法規策略、臨床試驗設計、製造與品質管制，到上市申請的一站式輔導服務，可望大幅縮短藥品開發與審查時程並降低開發成本。

永立榮董事長簡奉任指出，再生醫療雙法即將上路，對產業是一大激勵，但實施初期更需要主管機關明確指引。UA002獲TFDA與CDE專案輔導，不僅是對永立榮研發實力的肯定，也讓公司能在主管機關積極協助下，集中資源加速研發與上市進程，期望為病患帶來突破性的療法，讓台灣成為亞洲再生醫療重鎮。

