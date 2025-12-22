焦點股》凱崴：客戶排隊搶產能 股價6天大噴36.9％

凱崴訂單滿載，股價強勢演出。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕受惠AI伺服器需求強勁，PCB鑽針廠凱崴（5498）訂單滿載，為配合客戶需求，該公司積極進行擴產，並在泰國設立新廠，隨著新產能開出，明年營運與獲利有望明顯成長，凱崴看好明年營運發展，毛利率有望隨著高階鑽針比重增加而上揚，今日股價繼上週五漲停後，早盤再度噴出，一度逼近漲停、漲幅逾9%，股價再創2001年6月以來新高。

凱崴近期股價驚驚漲，6個交易日以來波段漲停幅達36.9%，今日截至9:28分左右，凱崴股價上漲3.52%，暫報38.2元，成交量逾4.04萬張，超越上個交易日全天的3.7萬張。

凱崴第三季順利轉虧為盈，11月合併營收達1.35億元，月增9.74%、年增40.56%，創40個月以來單月新高，累積前11月合併營收12.61億元，年增18.43%。目前凱崴鑽針月產能約1500萬支，隨著新產能加入，明年第一季鑽針月產能可達2000萬支，法人看好凱崴明年營收有望大幅成長。

