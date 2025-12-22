2300萬用戶受影響 SK電訊個資外洩案恐面臨490億元補償

南韓電信業者SK telecom今年4月遭駭客攻擊，導致2300萬用戶個資外洩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓最大電信業者「SK 電訊（SK Telecom）」今年4月遭遇駭客入侵，導致約 2300 萬名用戶的部分個人資料外洩。最新報導指出，南韓消費者院消費者糾紛調解委員會近日作出調解決定，要求SK電訊必須向受害客戶每人賠償10萬韓圜（約新台幣2134元）。

綜合媒體報導，SK 電訊今年4月19日晚間11點左右發現伺服器遭駭客植入惡意程式碼，導致與用戶SIM卡（USIM）相關的部分資訊外洩。事發後，SK 電訊隨即封鎖相關設備、刪除惡意程式，並通報南韓網路安全機構（KISA）及個人資料保護委員會（PIPC）。

請繼續往下閱讀...

南韓消費者院消費者糾紛調解委員會本月18日就SK電訊今年4月發生的用戶資訊洩露事件開會，委員會認為，SK電訊因資安管理疏失導致用戶資訊遭外洩，已損害消費者權益，應負起補償責任，要求SK電訊向提出申請的受害客戶提供每人5萬韓圜（約新台幣1067元）的電話減免，另再提供價值5萬韓圜的等值信用額度，合計每人10萬韓圜。

此次調解源於今年5月，共有58名消費者針對SK 電訊資料外洩事件向消費者院提出集體調解申請。委員會表示，若SK 電訊接受該調解結果，應比照相同標準，對所有受害用戶提供補償，並提交具體的補償執行方案。

據統計，此次駭客攻擊影響的用戶約達2300萬人。若未來補償範圍擴及所有受害者，總補償金額恐高達約2.3兆韓圜（約新台幣490.89億元），超過該公司去年純利1.43兆韓圜（約新台幣305.2億元），相當於去年營業額的13%。

SK 電訊須在收到調解決議通知後15天內，決定是否接受該調解方案。對此，SK 電訊公司也做出回應，稱公司將仔細檢視相關內容，並審慎決定後續處理方式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法