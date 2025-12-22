你也有同感嗎？好市多肉品退貨率居高不下 外媒揭現實真相

好市多肉品退貨率居高不下，美媒揭3大原因。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕肉類一直是好市多（Costco）退貨率最高的食品之一，美媒報導，社群媒體上充斥著對Costco肉類問題的抱怨，其中牛肉和雞肉尤其令人詬病，據會員貼文指出，除了口感和品質問題外，顧客們還注意到，他們購買的肉類往往容易過早變質，1名顧客直指退了很多還沒過有效期，就聞起來有異味的肉。

《mashed》報導，雖然Costco通常以合理的價格提供優質食品，但其肉類部門最近引發了一些爭議。從顧客抱怨雞肉口感乾柴、有嚼勁，到有報導稱肋眼牛排的品質大幅下降，在Costco購買肉類的顧客可能需要提高警覺。

近來，好市多的肉類多次被指控品質有問題，社群媒體上充斥著對Costco肉類問題的抱怨，其中牛肉和雞肉尤其令人詬病。顧客經常抱怨牛肉缺乏紋理，骨頭太多，而且經常修整不當。同時，消費者反映雞肉纖維粗糙，難以下嚥。1位Reddit用戶甚至對Costco的禽類產品評價道：「基本上都很糟糕。」這顯然不是一個好評價。

除了口感和品質問題外，顧客們還注意到，他們購買的肉類往往容易過早變質。1位顧客在 r/Costco 論壇上發文稱，她買了熟食火雞，結果發現已經變質了。

肉類是Costco 退貨率最高的食品之一，另1位顧客表示，我退了很多還沒過有效期限就聞起來有異味的肉。不知道是不是只有我所在的門店這樣，但我可不想花 60美元（約新台幣1890元）買1包肉然後扔掉，那樣我的冰箱裡會臭1個星期。

為什麼 Costco 的肉品品質突然大幅下降？原因尚不完全清楚，但雞肉問題已經嚴重到1位顧客給Costco執行長發了電子郵件，令人驚訝的是，CEO回覆說他會調查此事，但之後就再也沒有更新消息了。

有1點很明確，這並非好市多獨有的問題。肉類產業存在一些系統性問題。例如，雞被培育得生長速度更快，導致肌肉問題頻傳，肉質粗糙難嚼，口感不佳。同時，牛的飼料往往品質低下，蛋白質含量也較低。因此，消費者或許不應直接將這些普遍存在的問題歸咎於好市多（Costco）。雖然在可預見的未來，肉類可能仍然是好市多最不值得購買的商品之一，但這家連鎖超市仍然提供大量物有所值的農產品、零食和其他生活必需品。

