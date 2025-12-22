焦點股》能率亞洲：上櫃蜜月行情 飆逾3成

國內首檔創投股能率亞洲今以承銷價18元掛牌上櫃，早盤股價一度攀升至23.5元，漲幅高達 30.55%。（能率亞洲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球創投市場持續呈現穩健擴張態勢，今年單季投資規模皆持續維持在900億美元以上的高檔水位。國內首檔創投股能率亞洲（7777）今以承銷價18元掛牌上櫃，早盤股價一度攀升至23.5元，漲幅高達 30.55%，順利開啟掛牌蜜月期，截至上午9時10分暫報23元，漲幅27.78%，成交量1462張。

能率亞洲指出，產業目前步入以AI為首的科技浪潮，如Scale、xAI等指標案件，持續吸引全球頂尖資金進駐。與此同時，航太科技與機器人技術的突破，正在重新定義傳統生產力。公司已敏銳覺察到此波產業結構轉型趨勢，認為AI與硬體整合的領域整合將會是未來發展之重點，這也正是集團策略佈局的核心方向。

能率亞洲提到，此次成功上櫃的原因主要是建立在「發掘價值」與「創造價值」的雙重策略上。在累計投資的50餘家企業中，成功進入資本市場的比率高達七成。代表性投資組合包括引領精品航空熱潮的星宇航空、半導體供應鏈關鍵的汎銓科技與上品工業，以及生活消費龍頭皇家可口等。

能率亞洲強調，透過旗下管理團隊協助資源整合，被投資的企業不僅獲得了擴張所需的資本，更在品牌、通路與國際視野上獲得顯著提升，進而帶動整體台灣產業鏈的升級。面對變動的國際局勢，能率亞洲已制定明確的長期發展規劃，目標實現「台灣技術、全球資本、國際市場」的鏈結。

能率亞洲指出。除了深耕台灣，公司更計畫前進美國等技術發源地尋求具戰略意義的投資機會，未來將持續投入新創與數位轉型，協助企業在變動中強化韌性，並積極回應國家產業轉型方針。能率亞洲將以資本為槓桿，以專業為支點，持續推動台灣企業在國際舞台上綻放光芒，開創永續成長的創新生態系。

