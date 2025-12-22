本以為是幸福阿嬤卻天天想逃家？「1決定」害退休人生崩潰

長輩退休與子女、孫子同住確實可享天倫之樂，但不應犧牲長輩自由與尊嚴。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人夢想著，退休之後可以與孩子、孫子共享天倫之樂，生活一定會更熱鬧、更幸福。但適當的距離、清楚的分工，以及彼此真誠的感謝，才是讓三代人都能安心生活下去的關鍵。

日媒報導，65歲的和子與68歲的丈夫正夫，退休後過著平靜、節制的日子，儘管經濟不富裕，也談不上拮据。這對夫妻每月年金收入約23萬日圓（約新台幣4.6萬元），為了成全女兒一家「擁有自己房子」的夢想，提議將老家改建一起生活。沒想到，這個出於善意與親情的決定，卻一步步把他們推向幾乎沒有退路的生活。

請繼續往下閱讀...

據報導，和子夫妻的34歲的獨生女美咲，與丈夫育有6歲與3歲的兩個孩子，原本一家四口在市區租屋。假日孫子來家裡玩，是和子最大的快樂。女兒夫妻年收入約780萬日圓（約新台幣156萬元），常向母親吐露「想買房，卻擔心房貸與育兒開銷」。

和子聽聞後主動提議，不如把房子重建，可省下土地錢，女兒夫妻的負擔也會輕一點。在討論後，全家選擇了玄關、廚房與水電共用，僅臥室分開的「部分共用型」設計，以降低建築成本。這次改建費用中，和子夫妻拿出存款1000萬日圓（約新台幣200萬元），剩下3800萬日圓（約新台幣761萬元）由女兒夫妻背負35年貸款。

和子心想，能每天看到孫子長大，三代同堂，真是個幸福的阿嬤。帶著這樣的心情，新生活開始了。

原先生活費與水電費只模糊說好「對半分」，真正住在一起才發現，育兒家庭的耗能遠超想像。因為空調與空氣清淨機幾乎整天開著，洗衣機一天轉2-3次，洗澡水天天要重新加熱。光是水電費，就比過去多了約1.5倍，伙食費有時甚至接近原本的2倍，這對只領年金生活的夫妻而言，壓力已明顯增加。

不只金錢，體力與時間也被迅速消耗。和子夫妻接送孫子上下學、陪伴上才藝班、準備點心與晚餐，不知不覺成了和子的日常。假日更常出現女兒夫妻把孩子交給她，自己外出的情況。當和子鼓起勇氣表達疲憊，女兒卻輕描淡寫地回了一句，「既然住在一起，這不是很正常嗎」?

孫子的笑容依然可愛，但和子逐漸意識到，自己失去的不只是體力，還有原本屬於夫妻兩人的節奏與自由。和子對丈夫低聲說：「以前總覺得想多見孫子，現在反而覺得一年過年見一次也許剛剛好。我好想念以前那種安靜的日子。」

在忍耐到極限後，和子夫妻倆曾諮詢不動產公司，卻被告知改建後的住宅因格局特殊，出售價格通常要比市價低2到3成，加上土地與建物分屬不同名義，實際上幾乎不可能說賣就賣。那一刻，和子第一次強烈感覺到，自己被這棟房子「綁住了」。

事後回頭看，問題不在於同住本身，而是太多事情從一開始就沒有說清楚。金錢分攤、家務與照顧孫子的範圍，全都靠默契撐著，結果只讓負擔不斷傾斜。後來經過多次溝通，女兒夫妻終於同意減少托育依賴，夫妻倆也刻意找回屬於自己的時間，例如一起散步、各自安排活動，心情才慢慢穩定下來。

和子指出，「也許連冰箱都該分開，聽起來很極端，但如果想長久好好相處，界線可能真的很重要。」專家指出，和子夫妻的經驗提醒人們，與子女、孫子同住確實可能帶來溫暖，這份幸福不該建立在犧牲長輩自由與尊嚴之上。

