台灣被點名「全球最親日」! 日媒1句話揭關鍵 全因「一座銅像」

〔財經頻道／綜合報導〕為什麼台灣被公認為世界上最親日的地區之一，其原因並不只來自現代的交流或好感，而是深深刻在歷史與教育中的一個名字「八田與一」。日媒指出這是「讓台灣富裕起來的日本人」的名字。

日媒報導，台灣南部有一座靜靜佇立、凝視遠方的烏山頭水庫，這座日本人銅像，既不是政治人物、也不是軍人，而是一名穿著工作服、神情沉思的工程師「八田與一」，他徹底改變了台灣南部的命運。

八田與一在日治時期來到台灣，投入嘉南平原的水利改造工程。當時這片土地夏季缺水、雨季氾濫，是典型的「不毛之地」。他提出興建巨大水庫與綿密灌溉系統的構想，規模之大，在當時幾乎不可想像，灌溉水路總長超過1萬6千公里。當時該計畫一度遭到質疑，甚至要求地方農民自行負擔一半經費，引發強烈反彈。

面對質疑與不信任，八田沒有退縮。他反覆與農民溝通，說服大家這不只是工程，而是為了下一代的未來。他在施工過程中引進當時最先進的技術與大型機具，並極力改善勞工生活條件，為工人與家屬建村落、辦活動，甚至把自己的家人也接來同住。

他始終認為，只有讓人「為家人而工作」，才能撐過最艱苦的工程。

1923年關東大地震爆發後，日本本土財政吃緊，工程預算被迫大幅削減。當時，八田被命令裁撤一半人力，他卻做出痛苦選擇，優先請「有能力另謀出路的人」離開，把工作留給最弱勢、最難再就業的人，避免更多家庭陷入絕境。這個決定，讓他在台灣人心中留下難以磨滅的身影。

歷時10年的工程，終於在1930年完成，嘉南平原從貧瘠之地，一躍成為台灣最大的穀倉，無數家庭因此翻轉命運。完工後，台灣人自發為他立像，依八田本人的心願，讓他坐著、穿著日常工作服，永遠望著這座水庫，不被神格化，只被記得。

2011年日本發生大震災，台灣社會迅速湧現驚人的捐款金額，高達約200億日圓，其中90%來自一般民眾。日媒認為，這份情感並非一時感動，而是跨越世代的回應，也能理解為什麼台灣會被稱為「世界數一數二的親日之地」。

