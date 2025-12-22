舊金山大停電「實測」自駕計程車 ! 美媒曝 :「這牌」直接停在路中間

舊金山大規模停電，多輛Waymo的無人駕駛計程車在城市不同地區因交通堵塞而停駛。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，舊金山灣區發生大規模停電，導致多處路口交通號誌失靈，這場突發事件意外成為自動駕駛技術的現實壓力測試。據《CNBC》報導，隨著停電範圍擴大，社群媒體上流傳的影片顯示，多輛Waymo車輛在城市不同地區因交通堵塞而停駛，部分車輛就直接停在「馬路中間」 。

根據目擊者與網路影片顯示，Google母公司旗下的自動駕駛公司Waymo無人駕駛計程車在交通號誌失效後集體停止運作，以確保安全，但也導致局部路段交通受阻。

同時，多輛特斯拉FSD車輛在無號志環境中繼續通過路口，依靠車載感知與即時判斷來應對複雜路況，未出現明顯混亂。

業界人士分析指出，這一差異反映了兩家公司的技術路線不同。 Waymo長期強調高精地圖與結構化道路環境的可靠性；特斯拉則更著重在大量真實世界駕駛資料中訓練其系統，以適應混亂與不確定性。

一名自動駕駛研究人員表示，當城市秩序被打破，交通號誌失靈時，自動駕駛系統是否還能處理非理想情境，差別就不再只是理論問題，而是直接影響交通運作。

舊金山居民馬特·斯科菲爾德表示，週六晚上9點45分左右，他看到至少3輛Waymo無人駕駛汽車停在路上，其中一輛是他拍到的，地點在特克大道靠近帕克大道的馬路中間。

特斯拉CEO馬斯克在X上發文表示，舊金山停電並未影響特斯拉無人出租車。《CNBC》指出，與Waymo不同，特斯拉在舊金山沒有經營無人駕駛計程車服務。特斯拉的本地叫車服務使用配備「FSD（Supervised）」高級駕駛輔助系統，該服務始終要求駕駛員在車內。

