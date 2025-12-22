「2現實」人生直接歸零！年薪逾百萬前經理淪下流老人 打工維生悲吐1事

「2現實」人生直接歸零！前經理年薪逾百萬淪下流老人，晚年靠打工維生。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕曾是中型企業經理的74歲的吉田浩一（化名），原以為存2000萬日圓（約新台幣400萬元）就可過著舒適退休生活，因此，60歲爽退，沒想到妻子卻患病，在與病魔抗爭2年後去世，高額的醫療費與喪葬費幾乎耗掉他的積蓄，加上妻子過世後，他常外食或吃熟食，面對物價高漲，他花光所有積蓄，連吃飯錢都沒了，為了生活，現只能靠著在建築工地等打零工，並後悔太早退休，且沒有做投資，而是僅存錢。

原本被認為「退休無憂」的人生規劃突然崩塌，即使你存下了曾經被視為標準的2000萬日圓退休金，似乎也無法完全安心。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，吉田獨自住在東京1間租了40年的公寓裡，他黝黑的臉上佈滿了深深的皺紋，臉上掛著一絲無奈的微笑，眼眶裡噙滿了淚水。

如今，吉田每週大約有3天時間在建築工地和道路施工現場擔任交通管制員，在靠著體力辛苦工作日薪約可賺8000日圓（約新台幣1600元）。吉田曾經是1家中型企業的經理，負責管理下屬，在事業的巔峰時期，他的年薪超過800萬日圓（約新台幣160萬），60歲退休時，他積攢了大約2000萬日圓，其中包括退休金。

吉田回憶說，「我60歲退休，終於擺脫了工作，我以為從此以後生活會很美好，且從65歲起每月能領到大約16萬日圓（約新台幣3.2萬元）的養老金，我還有2000萬日圓的存款，所以我覺得即使到65歲時存款減少一半左右，也足夠了。」

然而，他的計劃後期出現偏差，在他60多歲時，妻子患病，在與病魔抗爭兩年後去世，而其高額醫療費用和隨後的喪葬費比他預想的更快地消耗了他的積蓄。

加上近期物價的上漲更是讓吉田陷入了困境。吉田指出，自從妻子過世後，他常在外面吃飯，也常吃熟食，但東西實在太貴了，隨著存款全部花光，就算超市看到打折雞蛋，他也捨不得買，酷熱的夏天，他不敢開冷氣，只能用濕毛巾圍著脖子，因為，每月到手的養老金，扣除房租、水電費和醫療費後，幾乎沒有錢吃飯了。

為了生存，他最近一直在打零工，且傾向做體力活，因為收入更高，面對晚年處境，讓他後悔太早退休，且沒有做投資，而是僅存錢。

