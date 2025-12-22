冬季衣櫥完美選擇！UNIQLO這條褲子 日媒測評：保暖顯瘦性價比高達5星

冬季衣櫥完美選擇！UNIQLO燈芯絨工裝褲，日媒測評保暖顯瘦性價比高達5星。（擷取自buzzfeed）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，不過，UNIQLO燈芯絨工裝褲（コーデュロイユーティリティパンツ），不僅保暖，非常適合冬季穿著，且寬鬆的版型能夠很好地修飾身材，穿著也十分舒適，性價比高達5星，被日媒點名為今年冬季衣櫥完美選擇。

日媒報導，燈芯絨工裝褲原價3990日圓（約新台幣798元），現特價只要2990日圓（約新台幣598元）。

報導指出，這款工裝褲具有燈芯絨特有的蓬鬆質感，非常適合冬季穿著，它採用細密的燈芯絨面料製成，厚度適中但不僵硬，所以不會讓你看起來很臃腫，由於布料主要成分為棉，可放入洗衣網中機洗，方便打理。

這款男女皆宜的工裝褲尺寸從 XS 到 4XL，記者身高 169公分，所以選擇了 M 號。整體版型寬鬆，穿著舒適自在，它自然地遮蓋了腰部和大腿，因此無論身材如何都能輕鬆駕馭。

由於腰部是鬆緊帶設計，不僅方便穿脫，如果太鬆，可以透過繫緊內側的抽繩或將自己的腰帶穿過腰帶環來調整尺寸。

兩側口袋都夠深，可以裝下智慧型手機或其他大件物品。後袋附有翻蓋，既實用又時尚。

在日常穿搭上，可搭配同色系的格子襯衫，打造當季造型，我們也建議搭配有logo或圖案的衛衣，打造休閒造型。這條褲子很容易搭配各種上衣，可以輕鬆融入你的日常穿搭，所以一定要看看！

