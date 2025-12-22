1枚直接「財富自由」！美國8種「稀有銀幣」曝光 這枚拍賣價破3億

1枚直接「財富自由」！美國8種「稀有銀幣」曝光。（擷取自GoBankingrates）

〔財經頻道／綜合報導〕錢幣收藏不只是1種嗜好，對許多人來說，它更像是1場尋寶之旅，追求的是精美的銀幣和經濟回報，根據拍賣紀錄顯示，美國這8種稀有銀幣，是最有價值的銀幣，拍賣紀錄保持者是1794年飄髮銀幣特鑄版，成交價超過1000萬美元（約新台幣3.15億元）。

《GoBankingrates》報導，擁有1枚銀幣真的能讓你成為百萬富翁嗎？對於收藏家來說，這並非不可能。雖然並非每1枚銀幣都價值連城，但某些稀有且具有重要歷史意義的銀元確實價值不斐。

請繼續往下閱讀...

銀幣收藏對收藏家來說是1項引人入勝的愛好，尤其對於那些希望發現具有高市場價值的稀有銀幣的人來說更是如此。初學者應該從了解不同類型的銀幣、它們的歷史背景以及影響其價值的因素入手。

銀幣的價值差異很大，一些品相極佳的銀幣在拍賣會上拍出了驚人的高價。根據拍賣紀錄，以下列舉8枚稀有銀幣，價值連城。

1、1794年飄髮銀幣特鑄版（Flowing Hair Silver Dollar Special Strike）

這枚銀幣保持著拍賣成交價最高的紀錄，令人難以置信地以超過1000萬美元（約新台幣3.15億元）的價格成交。作為美國發行的第1枚銀幣，其稀有性和歷史意義使其成為收藏家夢寐以求的珍品。

2、1804年披肩胸像原件－1級（Draped Bust Original — Class I）

這枚銀幣因其高含銀量而成為珍貴的收藏品，在拍賣會上拍出了近770萬美元（約新台幣2.42億元）的高價。 1804年版披肩胸像銀幣以其精美的設計和稀有性而聞名，代表了美國鑄幣史上的1個重要時期。

3、1794年飄髮銀幣（Flowing Hair Silver Dollar）

另1枚罕見的首版硬幣以超過280萬美元（約新台幣8820萬）的價格售出。其價值源自於其年代久遠、設計精美、發行量有限。專門從事錢幣拍賣的拍賣行通常是出售高價值硬幣的最佳場所，因為它們能夠吸引願意出高價的收藏家。

4、1804年披肩胸像重鑄版－第3類（Draped Bust Restrike — Class III）

這枚精製幣是原版的複刻版，拍出了230萬美元（約新台幣7245萬）的高價。它因其稀有性以及關於這些高品相 1804 年銀幣何時以及如何鑄造的傳奇歷史而備受珍視。

5、1795年 三葉飄髮銀幣（3 Leaves Flowing Hair Silver Dollar）

由於背面設計獨特，這枚「飄發」銀幣在拍賣會上拍出了近130萬美元（約新台幣4095萬）的高價。鑑於其獨特的特徵和歷史意義，這枚銀幣對收藏家來說極具價值，建議您查閱您的硬幣價格指南。

6、1796年小字小號披肩胸像銀幣（Small Date and Small Letters Draped Bust Silver Dollar）

這枚設計精美的硬幣以略低於120萬美元（約新台幣3780萬）的價格售出，展現了美國早期鑄幣的藝術成就。其稀有性和良好的品相使其在收藏市場上價值連城。

7、1795年偏心披肩胸像特別版（Off-Center Draped Bust Special Strike）

這枚以偏離中心的頭像為特色的特殊紀念幣，成交價超過100萬美元（約新台幣3150萬）。它的獨特性和歷史意義使其成為資深收藏家夢寐以求的收藏。

8、1802年披肩胸像樣稿 附浮雕（Draped Bust Proof with Cameo）

這款1802年版披肩半身像銀幣，品相罕見，浮雕效果極佳，最終以92萬美元（約新台幣2898萬）成交。其卓越的品相和稀有度使其成為早期美國銀元中的一顆璀璨明珠。如果您認為自己擁有1枚價值不斐的銀幣，請務必請信譽良好的錢幣經銷商或評級機構進行鑑定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法