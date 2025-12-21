普廷金庫GG！俄羅斯原油價格腰斬 每桶不到35美元

受到美國制裁衝擊，俄羅斯石油價格大暴跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《莫斯科時報》報導，在美國制裁的壓力下，擾亂俄羅斯對印度和中國的石油出口。截至12月16日，從黑海港口Novorossiysk出口的烏拉爾（Urals）原油價格，跌至每桶34.52美元，約為年初水準的一半。

報導指出，由於美國制裁，俄羅斯石油價格持續大暴跌，根據 RBC新聞網站引述 Argus Media 的數據報道，截至 12 月 16 日，從黑海港口Novorossiysk運出的烏拉爾原油價格，跌至每桶 34.52 美元，與今年初相比呈現腰斬狀態。

在波羅的海港口Primorsk港，俄羅斯的主要出口品級交易價為每桶36.07美元。Argus 稱，烏拉爾原油在Novorossiysk的折扣價達到每桶 23至25 美元，在波羅的海港口的折扣價達到每桶 24 美元。

根據路透披露，部分運往中國的烏拉爾原油以每桶35美元的大幅折扣出售。交易員補充，俄羅斯石油公司正在降低價格，以出售印度煉油廠日益拒收的貨物。

德國國際安全事務研究所研究員克魯格（Janis Kluge）表示，俄羅斯因石油制裁每月損失數十億美元，若與倫敦布倫特原油價格相比，俄油的折扣已升至30%，有些甚至超過50%。

俄羅斯財政部數據顯示，11月油氣收入年減34%，2025年前11個月累計下降21%。路透估算，俄羅斯12月石油和天然氣稅收可能降至4100億盧布（約台幣1600億），為2020年8月以來最低，比2024年12月低49%。

