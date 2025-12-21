為何旅行前都應拍下「護照條碼」照片 專家全說了

美國線上工具中心解釋說，護照底部的條碼包含了你所有的個人信息，當你掃描護照時，這些信息會被使用。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在國際旅行中遺失護照可能會讓人非常焦慮，但如果真的遇到這種情況，一個簡單的技巧或許能讓事情變得順利一些，那就是旅行前都應該拍下護照條碼的照片，這項舉動可幫助萬一護照遺失，可加速補辦流程，以及提供所有有關護照內的個人資訊。

旅遊專家、網紅瓦萊麗·斯滕珀（ Valerie Stemper）在Instagram上分享了一段短視頻，介紹了一個每位國際旅行者都應該知道的實用小竅門。

斯滕珀在影片中說道：「翻到護照最後一頁，拍下底部的條碼。如果您在國外丟失了護照，這個方法能大大加快補辦流程。」

美國線上工具中心解釋說，護照底部的條碼包含了你所有的個人信息，當你掃描護照時，這些信息會被使用，以便「邊境管制官員和其他當局能夠快速檢索和驗證你的姓名、國籍和護照號碼等詳細信息」。

該網站指出，條碼還包含大量實用信息，如果您的護照被盜，工作人員可以利用這些信息來幫助您。這些資訊包括您的姓名、護照號碼、國籍、出生日期、性別和護照有效期，如果您在國外遺失護照，您都需要提供所有這些資訊。

根據美國運輸安全管理局（TSA） 的說法，如果遺失護照，務必立即報告，以「保護自己免受身份盜竊」。並可以使用表格線上報告。TSA網站補充說：「線上報告後，會在一個工作天內註銷您的護照。註銷後，會向您發送確認電子郵件。」

網站還指出，雖然無需報警即可獲得新護照，但報警有助於「確認護照遺失或被盜的情況」。接下來才是最難的部分。你需要聯絡最近的美國大使館或領事館尋求進一步協助，並親自前往申請新護照。

