UNIQLO傳奇「+J」羽絨外套回歸啦！元旦上市

〔財經頻道／綜合報導〕繼今年元旦之後，全球品牌優衣庫（UNIQLO）將再次復刻其傳奇合作特別系列「+J（Plus J）」，該系列於2009年10月首次推出。除了四款男士襯衫外，兩款2021秋冬季經典羽絨外套也將於2026年1月1日在所有優衣庫門市和線上商店發售。

在新年發售前夕，得知「+J」系列復刻消息的模特兒兼演員黑澤怜慈（Reiji Kurosawa）立即試穿。他試穿了兩種配色中的「07 GRAY」。身高181公分、體重約60公斤的黑澤試穿的是優衣庫的標準L碼。

這款羽絨外套採用落肩設計，寬鬆的版型和長袖，但領口並不鬆垮，整體剪裁非常合身。黑澤表示：對於喜歡軍裝風和美式休閒風的人來說，這款羽絨服簡直無法抗拒。而且它填充了羽絨，非常保暖。

接下來，他試穿了另一種顏色「09 黑色」。他不禁露出笑容，理由是「保暖」。黑澤說：「我從二手店買過很多次原版的MA-1羽絨服，橙色內襯，雙面可穿，但我從來不穿橙色的，東京的冬天太冷了。」

任何愛惜衣服的成年男士肯定都能理解黑澤的感受。即使內搭一件輕薄的保暖內衣，這款內建優衣庫高級羽絨外套也能讓你在冬天倍感安心，既保暖又時尚。

