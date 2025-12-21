CNN：非傳統時髦副業 出租衣物大發利市

出租時髦衣物的副業正越來越受歡迎。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNN報導，30歲的艾蜜莉納塞赫（Emilie Nasseh）住在紐約曼哈頓，她透過一項非傳統的副業：出租自己的衣服和配件，每月賺取高達2000美元（台幣6萬3千元）。

納塞赫使用一款名為Pickle的點對點服裝租賃應用，用戶可以在上面分享自己的衣物以賺取收益。一些出租者也可能將衣物掛牌出售。

納塞赫最受歡迎的出租品是手提包，其中包括一款香奈兒迷你錢包，過去一年幾乎每週都有人租出去。她說道：「我很樂意讓那些沒有機會穿我衣櫥裡衣服的人使用。我自己用不上，所以這對每個人來說都是雙贏的局面」。她並指出在淡季也還能賺到500美元。

納塞赫是成千上萬使用Pickle等服裝租賃應用程式的千禧世代和Z世代用戶之一。 Pickle於2022年推出。這雖然不是一個新概念，但與Rent the Runway和其他服裝租賃應用程式不同，Pickle不需要訂閱，而且服裝都來自用戶的衣櫥。從Airbnb到汽車租賃網站Turo，共享經濟蓬勃發展，人們可以透過出租自己的物品來賺錢。

Pickle平台上列出了超過23萬件商品，涵蓋2000多個品牌，從香奈兒和路易威登等高端奢侈品牌到Realisation Par和House of CB等中端品牌，應有盡有。據該公司稱，頂級貸款人的平均每月貸款額超過3000美元。

對納塞赫來說，兼職收入主要用於維持生計：日常家居用品 或支付房租。雖然其他人可能會用額外的收入買更多衣服，但她說自己「沒有那麼多閒錢」。

來自紐約市的24歲女孩勞倫·鮑爾丁格（Lauren Baldinger）不僅在Pickle應用程式上出租自己的服裝，還透過她的個人品牌Lolo出租和出售手工串珠包。一款黑色包包可以在該應用程式上以148美元的價格購買，也可以以20美元的價格租用。她估計自己平均每天能賺200到300美元。她常買衣服專門用來在Pickle上租。





