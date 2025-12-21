耶誕假期來臨！3億人次踏上旅程 最忙航線竟是亞洲這1條

耶誕假期是旅遊旺季。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期，12月15日至明年1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客人數將3.09億人次。最繁忙航線由南韓濟州至首爾航線奪冠，旅客量較去年同期增加3分之1；越南河內至胡志明市航線緊追在後，旅客人數為76萬人次，年增29%。

報導指出，根據航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客人數達3.09億人次，比去年同期增加4%，主要是中國、印度、巴西與墨西哥等國旅客成長所帶動。

英國民航局表示，預計聖誕節前7天將有創紀錄的300萬人次，從英國機場搭飛機。英國民航局局長查達（Selina Chadha）表示，現在搭飛機的人比以往更多，正朝著史上最大規模的耶誕假期邁進。

OAG 的數據顯示，預計 12 月 15 日至明年 1 月 4 日期間，將有約 960 萬人從英國出境旅行，使其成為歐洲最大的客源市場，超過了西班牙、義大利和德國。

美國則預計，三週內有大約7000萬人次搭機出門，最繁忙的4航空公司分別是美國航空、達美航空、聯合航空與西南航空，每家航空公司在三週內旅客超過 1300 萬人次，其次是歐洲的瑞安航空，預計旅客數為 1100 萬人次。

最繁忙航線集中在亞洲。南韓濟州至首爾航線奪冠，旅客量較去年同期增加3分之1；越南河內至胡志明市航線以76萬人次緊追在後，年增29%。

至於最繁忙的兩個機場則是杜拜和亞特蘭大，杜拜航班 100% 為國際線；亞特蘭大則有超過 90% 的旅客為國內線。

