英特爾18A唯一客戶是自己？CNBC曝翻身關鍵

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，英特爾 18A 製程（對標台積電2奈米）已開始量產，希望趕上台積電。不過，目前為止，18A唯一的客戶就是英特爾自己，能否說服大廠下單將是這家昔日晶片巨頭翻身關鍵。

報導指出，英特爾曾是全球最大的半導體公司，近年來被台積電狠甩，市值大幅下跌，為了追趕台積電，砸下數十億美元，18A 製程終於量產。

英特爾認為18A製程將是逆轉困境的關鍵，問題是目前唯一的客戶就是英特爾自己，要怎麼說服大型晶片製造商信任英特爾，並委託其在新製程節點上進行生產，是最大關鍵。

顧問公司 Futurum Group 執行長紐曼（Daniel Newman）直指，18A 現在變成英特爾內部用的製程，很多公司已經花錢在台積電，確保產能和良率，現在還不會輕易換代工廠。

報導說，英特爾將希望放在亞利桑那州錢德勒市的 Fab52 新廠，18A 在電晶體密度等指標上，可比肩台積電 2 奈米。不過英特爾前幾代製程都延遲好幾年，目前還在解決技術問題，部分 18A 晶圓出現缺陷，良率待改善。

哈佛商學院教授約菲（David Yoffie）從 1989 年到 2018 年擔任英特爾董事，他認為，先進製程節點的良率始終是個問題，這並非罕見問題，輝達Blackwell GPU 早期也存在良率問題，但台積電很快就解決了。

報導指出，為18A製程尋找客戶並非易事。與台積電只為外部客戶生產晶片不同，英特爾也生產搭載其晶片的設備，這使其與一些潛在客戶構成競爭關係。對此，約菲直言，如果你是輝達、超微、高通或博通，真的敢把核心技術交給英特爾代工嗎？這等於讓英特爾看到你的秘密。

約菲建議，英特爾將代工業務拆出去獨立，這樣做英特爾成功的機率會大大增加，同時美國作為一家大型半導體製造企業的所在地，其地位​​也會更加穩固。

對於，微軟和亞馬遜去年與英特爾簽署早期協議，承諾使用英特爾的代工廠為其部分內部客製化晶片生產晶片。約菲認為，這是一個好兆頭，但與輝達和其他主要晶片公司相比，出貨量不大。

最近傳出超微在考慮找英特爾代工，還有分析師預測蘋果可能在 2027 年讓英特爾做部分 Mac 晶片。同時，美國政府注資英特爾，也為其提供一線生機。

