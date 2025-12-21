西進投資額今年再腰斬 佔比跌破4％

台商西進熱度冷卻，今年佔比將跌破4%，難以回到2010年佔比83.8％的高峰。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕觀察經濟部統計數據，今年以來西進投資額約14億美元，較去年減少約61%，西進佔比整體對外投資掉到約3.7%。今年以來西進投資額已低於去年同期投資額的腰斬，按此趨勢，今年西進佔比將跌破4%，也將會是新南向超越西進的連續第4年，且投資額差距擴大至近乎4倍。

觀察今年以來投資概況，整體對外投資（含對外投資以及對中國投資）件數976件，投資金額約376億9217萬1000美元。

對外投資（不含中國）748件，投資金額362億9717萬4000美元，年減17.98%，年減主因是去年台積電為首多件海外投資案墊高基期。其中，對新南向投資288件，投資金額53億977萬5000美元，新南向佔比整體對外投資約14%。

今年以來對中投資228件，投資金額13億9499萬7000美元，年減61.32%，佔比整體對外投資約3.7%，預估今年全年投資額連去年投資額的腰斬都還不到。

比對上一年度投資概況，2024年西進投資額還有36億5425萬9000元，佔整體對外投資的7.52%，今年以來西進佔比續跌至3.7%，去年新南向佔整體對外投資17.96%，今年降至14%。另一方面，新南向超車西進的差距逐年拉大，去年我國對新南向投資額是對中國投資的2.39倍，今年差距拉大至近4倍。

過去台商自2002年起加碼西進後，對中投資額高於對外投資額，並在2010年達到約146.18億美元的高峰，西進佔整體對外投資比重高達84%，但近年來全球供應鏈移轉，西進佔比在2024年跌破1成大關，預期今年將跌破4%。

