輝達以色列園區拍板了！占地9公頃優惠價好驚人 黃仁勳嗨喊這1句

輝達以色列新園區定案，輝達CEO黃仁勳很開心。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕經過5個月的考察，輝達以色列新園區最終落腳Kiryat Tivon，土地面積90杜納姆（約22.5英畝，9.09公頃），建築面積達16萬平方公尺。完工後，以色列將成為輝達在美國以外第二大研發中心。對於新園區拍板，黃仁勳表示，以色列匯聚世界上一些最傑出的技術人才，已成為輝達第二個家。

值得注意的是，以色列政府給予相當大的優惠方案，輝達將以9000萬新謝克爾（約台幣8.84億）的優惠價，購買以色列土地管理局（ILA）擁有的90杜納姆土地，並每年向當地議會繳納約750萬新謝克爾（約台幣7372萬）的稅款（享受50%的折扣）。

請繼續往下閱讀...

輝達以色列新園區拍板。圖為輝達在以色列北部約克尼姆高科技園區辦公大樓。（路透）

綜合以媒報導，以色列新園區的設計外形酷似「太空船」，與輝達位於矽谷的總部類似，占地約90杜納姆，建築面積約16萬平方公尺。這相當於輝達位於加州的兩座「太空船」園區總和，落成後將成為以色列最大的科技園區。

報導說，儘管輝達也在台灣建設類似園區的計劃，但以色列園區這將是輝達在美國以外的第一個「太空船式」園區。

據估計，輝達將在未來幾年內為該新園區投資數十億美元。若輝達不關閉現有以色列辦公室，該公司在十年左右的時間裡，在以色列的員工人數至少達到1.5萬人。如果一切按計畫進行，假設營收繼續以目前的速度成長，輝達將成為以色列最大的私人雇主。

輝達CEO黃仁勳表示，「以色列匯聚了世界上一些最傑出的技術人才，已成為輝達第二個家。我們的新園區將成為我們團隊協作、創新和構建AI未來的場所。這項投資體現了我們對以色列員工家庭的深切而持久的承諾，以及他們對AI時代做出獨特的貢獻。」

輝達軟體工程資深副總裁兼以色列負責人 Amit Krig 補充，「輝達在以色列的發展令人矚目，這得益於我們團隊卓越的才能和精湛的工程技術。我們衷心感謝黃仁勳和輝達領導層對我們下一階段發展的信任和支持，也感謝以色列財政部和以色列立法機構（ILA）的合作。我們期待將這一願景變為現實，並繼續構建AI的未來。」

報導指出，輝達將以9000萬新謝克爾的優惠價購買以色列土地管理局（ILA）擁有的90杜納姆土地，並每年向當地議會繳納約750萬新謝克爾的稅款（享受50%的折扣）。這將極大促進以色列北部地區的經濟發展，預計將有數千名員工遷往該地區的城鎮和鄉村。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法