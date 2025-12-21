台韓從並列2大經濟奇蹟 到GDP增幅差距擴大 韓學者解釋原因

台灣今年經濟表現亮眼。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕新加坡國立大學經濟系韓籍副教授辛章燮（Shin Jang-seop）21日在南韓《每日經濟新聞》發文指出，20世紀南韓和台灣曾是經濟奇蹟的兩面牆，同時實現了「高成長」和「均衡分配」。儘管2國經濟都表現出色，但最近的發展顯示，南韓面臨成長放緩，而台灣經濟再次飆速成長，這顯示2國的經濟動態正在改變。

文章指出，台灣早期的條件優於南韓，因為它未經歷戰亂。因此，儘管成長率與南韓相近，台灣的人均所得卻一直維持在高位。然而進入21世紀，南韓扭轉了局面。隨著中國經濟的快速成長，擁有強大重工業和化學工業的南韓得以出口大量中間產品，大型企業也實現了良好成長。然而今年以來，台灣的國民所得再次攀升，其成長速度令人矚目。

請繼續往下閱讀...

南韓經濟似乎被比了下去，因為其今年成長預估被（南韓央行）下調至0.8%，但隨著下半年經濟將小幅復甦，預估全年成長率有望超過1%。而台灣則將成長預估從年初的4.5%上調至7.3%。南韓的經濟成長預估在經合組織（OECD）成員國中也排名墊底。即使是因俄烏戰爭而面臨成長率下滑的歐盟，其經濟成長預估也達到1.3%。美國的成長率很可能超過2%。那麼，南韓和台灣之間的差距為何會擴大呢？

有些觀點認為，台灣由於高度依賴半導體產業，從人工智慧（AI）投資熱潮中獲益更多。然而，南韓也從中獲益良多，因此這不足以解釋2國為何出現如此巨大的成長差距。可以說，台灣面臨更嚴重的政治衝突或安全威脅。在南韓，一個單一的民族分裂為執政黨和反對黨，而台灣則面臨親中國的國民黨和反中國的民進黨激烈的對抗，以及少數的外省人（mainlander）和多數的台灣人之間長期的衝突，隨著中國威脅入侵，台灣的安全疑慮也顯著增加。

辛章燮指出，在他看來，2國最大的差異在於，台灣政府從未在政治衝突中採取反商政策，積極支持企業投資的政策始終如一。對於被譽為「護國神山」的台積電，政府提前提供了能源和土地支持。儘管追求「工作與生活平衡」的年輕一代人數增加，但台灣仍擁有一套能夠盡力滿足企業需求的運作體系。這種「夜鷹」（night hawk）式的研發模式，即24小時不間斷的研發人員，在維持半導體產業領先地位方面發揮重要作用。

另一方面，南韓為了限制企業投資而設置了過多的束縛。7年前推出的僵化的52小時工作制不僅扼殺了企業的能力，也大大降低了員工的工作動機。這種做法甚至可以說是倒退，並干擾了政府原本應該支持的領域，例如能源、土地和水資源。

展望未來，南韓的情況更加嚴峻。台灣對國家債務的管理較為保守，雖然也存在一些民粹主義式的支出，但債務從未增加，因此政府債務佔GDP（國內生產總值）的比重一直維持在25%左右。今年因台灣經濟繁榮，稅收大幅成長，債務得以償還。如果目前的趨勢持續下去，到2030年，台灣債務佔GDP的比重將降至10%以下。

另一方面，南韓根深蒂固的掠奪性民粹主義（predatory populism）傾向，導致債務增加、資金分散，並可能對未來世代造成衝擊。因此，預計南韓的債務佔GDP的比重將在2030年達到64%。這種差異已經反映在匯率上。與2024年初相比，韓元兌美元匯率已下跌11%，新台幣則升值約2%。

隨著2026年將至，南韓經濟應進行全面檢查。今年推動股市上漲的半導體和國防板塊，反映的是過去政府的投資和技術累積。目前政府對於未來並無投資規劃，只有當政府描繪出未來藍圖時，社會才能重燃希望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法