護國神山很重要！學者：台積電攸關全球經濟

台積電為全球最大的晶圓代工廠商，在全球半導體產業中扮演關鍵角色。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）為全球最大的晶圓代工廠，在國際半導體產業中扮演舉足輕重的角色。清華大學電機系教授曾孝明認為，台積電對全球經濟體系具有極高的重要性，一旦台海發生重大衝突，恐將對世界經濟造成深遠且嚴重的衝擊，其影響層面不容忽視。

台積電在美存託憑證ADR本月9日收在303美元（約新台幣9550元），市值達1.573兆美元（約新台幣49.58兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司-沙烏地阿美（Saudi Aramco）的1.568兆美元（約新台幣49.42兆元），躍升為全球市值第八大企業，同時也是亞洲市值最高的公司，備受市場矚目。

請繼續往下閱讀...

對此，曾孝明教授表示，正因台積電在全球經濟與科技供應鏈中的關鍵地位，台灣的重要性早已超越區域層級。他認為，如果中國入侵台灣無異於世界大戰。

曾孝明強調，台灣對世界的重要性是我們擁有台積電這種撼動世界經濟、未來的公司，因此全世界重要的國家都為了他們的利益必須大力支持台灣，阻止中國入侵台灣。

知名AI專家敘克（Nina Schick）亦提出相似觀點，認為台積電不只難以複製，現階段根本「無可取代」，並直言世界的運轉，繫於一座小島（指台灣），美中都清楚一個現實，一旦北京對台灣採取行動，全球權力的平衡將在一夕之間徹底改寫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法