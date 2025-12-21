為了買下心儀房產 日本年輕人傾向選擇50年貸款

調查顯示，日本20幾歲世代中，有7成選擇50年期房貸，希望買下心儀的房屋。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《每日新聞》20日報導，隨著日本房價上漲，年輕一代愈來愈多人選擇期限長達50年的房屋貸款，遠遠超過標準的35年期限，希望透過降低每月付款額度，來購買心儀的房產，但更長的貸款期限也會增加總還款額，即使退休後也必須繼續還款。

據報導，今年7月，PayPay銀行開始提供50年期貸款，20多歲的人群中有70％選擇35年到50年以上的還款期限，30多歲的人群中也有49％選擇這種期限。其他網路銀行和地方銀行也開始提供這些年齡層的長期貸款。原則上，客戶必須在80歲之前還清貸款。

根據房屋貸款服務公司MFS株式會社社員鹽澤隆史（ Takashi Shiozawa，音譯）的計算，如果客戶以0.75％的年利率借款6000萬日圓（約1198萬台幣），35年期貸款的月還款額約為16萬日圓（約3.2萬台幣），總利息約為823萬日圓（約164萬台幣）。

他表示，如果貸款期限為50年，月還款額和總利息則分別約為12萬日圓（約2.4萬台幣）和1197萬日圓（約239萬台幣）。

Lifull房地產集團的中山俊明（Toshiaki Nakayama，音譯）表示，50年期貸款「可以降低您的月還款額，讓您有更多閒置資金」，這筆額外的資金即可用於投資。

不過，他也補充說明：「在借貸之前，考慮中長期生活計畫非常重要」，例如可能因疾病和工作變動，導致還款困難等風險因素。

